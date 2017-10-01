Обзор сайта http://pharaon-avtomaty.com/

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Основная информация о казино
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• Наличие зеркала сайта – данная функция пригодится тогда, когда оригинальный сайт по каким-либо причинам будет не доступен. В этот момент вы сможете перейти по зеркалу, которое является точной копией основного сайта, а значит, вы сможете продолжить выигрывать денежные призы без каких-либо проблем.
• Наличие круглосуточной службы поддержки – здесь вам всегда смогут ответить на все вопросы, касающиеся игровых автоматов и работы игрового клуба.
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• Все игры, имеющиеся в казино, обладают двумя режимами игры: бесплатная игра и игра на деньги.
• Оба эти режима имеют лишь одно отличие – в первом режиме вы не сможете выиграть деньги, а во втором сможете. Так что, если вы не доверяете игровому автомату и хотите его проверить, то можете зайти в бесплатный режим и покрутить в нём барабан.
• Чтобы начать играть в бесплатную версию игры, не нужно проходить авторизацию на сайте, достаточно лишь выбрать игровой автомат и запустить его.