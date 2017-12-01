Слоты корпорации Novomatic пользуются неимоверным успехом у гэмблеров всего мира. С момента появления первой серии Gaminator прошло несколько десятилетий, но игровой автомат книжки продолжает затмевать даже современные новинки гэмблинг-индустрии. Слот Book of Ra, а именно так и звучит его название в оригинале, входит в пятерку самых популярных симуляторов.
Тематика и гэмблинга на видеослоте Книжки
Азартное приложение повествует о тайнах Древнего Египта. Поскольку интерес к этой тематике не ослабевает, то бесплатный демо-слот, вероятнее всего понравится каждому азартоману. В основу положены увлекательные приключения, загадки, интересные призовые опции и качественная анимация. В целом, все это относится ко всем продуктам австрийского бренда.
Чтобы прикоснуться к миру драйва, не обязательно рисковать деньгами, так как игровой аппарат доступен в режиме демо. Для выбора ставок и других параметров необходимо воспользоваться кнопками, которые расположены на экране устройства. После выбора количества линий можно начинать кнопку «старт» и отправляться в мир ярких приключений.
Фартовые игроманы срывают на слоте джекпот. Но не только главный приз является преимуществом эмулятора. Так, изображение священной книги запускает фри-спины (при условии, что на барабанах появиться 3 и более книг). Именно благодаря этому бонусному символу слот и получил сленговое название Книжки. Бесплатные вращения выпадают достаточно часто. Если во время фри-спинов на барабанах снова появляется скаттер – бонусная игра продолжается. При этом, все выигрыши в призовом раунде увеличиваются в три раза. Великолепная отдача призовой игры гарантирует драйв и неплохой профтит, который сможет получить даже новичок. Для повышения шансов рекомендуется немного потренироваться в режиме демо. Удачи!