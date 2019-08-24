Адмирал х официальный сайт регистрация

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Например, вы привыкли рисковать. Риск – это не всегда плохо. В некоторых ситуациях риск помогает игроку выиграть довольно крупную сумму. Не бойтесь рисковать только в том случае, если вы уверены в том, что ваш риск оправдан. Начните со ставки на шесть номеров. Следите не только за количеством фишек, но и за временем. Не стоит начинать игру с максимальных ставок.





Если вы предпочитаете более консервативную игру, рассчитывайте на небольшие, но частые выигрыши. Вам необходимо выбрать один из трех вариантов ставок: ставка на красное/черное, на больше/меньше и на - чет/нечет. Не забывайте о том, что минимальные потери банкролла вы можете компенсировать крупным выигрышем. Если вы выиграли, продолжите игру в спокойном темпе, отложив выигрыш в банкролл.