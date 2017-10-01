Оригинальные запчасти к котлам Висман по дилерским ценам

Эффективные в использовании и экономичные немецкие котлы фирмы Viessmann отличаются надежной долговечностью, но любая техника требует регулярного обслуживания. Дилерский и сервисный центр «Ремонт-Котла24» специализируется на поставках современных моделей котельного оборудования от ведущих производителей. Запчасти к котлам, работающим на любом виде топлива, компания реализует по дилерским ценам, и гарантирует высокое качество проданного товара.

Надежные запчасти к котлам для эффективной работы отопления

Износ деталей в котлах отопления происходит с разной интенсивностью. Своевременная замена запасных частей в отопительном оборудовании дает возможность значительно увеличить рабочий ресурс котла, и гарантирует полное сохранение КПД устройства. Представленные в каталоге запчасти к котлам Висман обеспечивают полноценную функциональность системы отопления после выполненного ремонта.

Запасные части и комплектующие к агрегатам предлагаются в полном ассортименте, позволяющем выбрать и приобрести изделия для ремонта или профилактического обслуживания, предотвращающего непредвиденную поломку котла. В список наиболее востребованных внутренних и внешних деталей для восстановления работоспособности немецкой отопительной техники бренда Viessmann входят:

основные и первичные теплообменники, вентиляторы, циркуляционные насосы;

вентиляторы, газовые клапаны, воздухоотводчики;

датчики температуры, манометры, блоки управления и регулирования.

К популярным товарам относятся также фирменные горелки, расширительные баки, двигатели насоса. Большим спросом пользуются комплекты наладки, передняя, боковая и задняя теплоизоляция.

Высокое качество и оперативная доставка запасных частей

Запасные части на котлы Висман изготавливаются на фирменном оборудовании, имеют идеальную совместимость с подлежащей ремонту техникой. Изделия реализуются по расценкам изготовителя за счет отсутствия посредников в торговой цепочке. Оригинальные детали обладают безупречным качеством, но гарантия стабильной работы котла может быть получена только при установке запчасти профессиональным мастером, имеющим навыки ремонта аналогичного оборудования.

Заказать запчасти к котлам Висман из Санкт-Петербурга можно с доставкой по всей территории России. Компания «Ремонт-Котла24» осуществляет строгий контроль качества предлагаемых клиентам изделий и гарантирует работоспособность сменных деталей на протяжении заявленного производителем срока. Компетентные в вопросах ремонта отопительной техники менеджеры предприятия грамотно консультируют заказчиков в вопросах выбора и использования запасных частей и комплектующих к котлам Висман.