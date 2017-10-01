Постельное бельё: критерии выбора, практические советы от специалистов

Комфорт нашего сна, а соответственно, и физическое состояние после пробуждения зависит не только от того, насколько удобна кровать. Большую роль здесь играет и качество постельного белья. Какими же критериями нужно руководствоваться при выборе постельных комплектов? Давайте посмотрим, что советуют по этому поводу специалисты.

Критерии выбора

К любому постельному белью предъявляются определённые требования. В первую очередь, это гипоаллергенность материалов. Бытует мнение, что наиболее безопасными касательно данного параметра являются только натуральные ткани. Это не совсем так, многие смесовые материалы, состоящие из натуральных и синтетических нитей, не только абсолютно безопасны, но и более износостойки и долговечны. Присматриваться стоит именно к ним. Кроме этого, постельное бельё должно быть:

дышащим;

соответствующим сезону использования;

стойким на разрыв и истирание.

Практические советы

При визуальном осмотре комплекта стоит обратить особенное внимание на следующие моменты.

Упаковка. Качественное постельное бельё никогда не будет продаваться в дешёвом полиэтиленовом пакете. Его упаковка также должна быть качественной. Кроме того, на ней в обязательном порядке будет располагаться этикетка с полноценной информацией о производителе, составе и плотности материала. Швы. Элементы качественных комплектов изготавливаются из цельных кусков ткани, без сшивания посередине. Что же касается самих швов, то они должны быть выполнены в определённой технике, называемой «бельевой шов». Красители. Перед покупкой обязательно понюхайте комплект, особенно, если ткань имеет яркую расцветку. Вы должны почувствовать только запах нового текстиля. Никаких химических «ароматов» и/или "благоухания" плесени и сырости не допускается.

Ну и, конечно же, пощупайте саму ткань. От данной процедуры у вас должны остаться исключительно приятные ощущения.

Где купить

Максимально выгодной во всех отношениях станет покупка постельного белья в хорошей виртуальной торговой точке, такой как, например, интернет-магазин PB1.RU в Новосибирске. Во-первых, это более широкий, нежели в стационарных магазинах ассортимент. На виртуальных витринах хорошего торгового портала вы найдёте постельное бельё из различных ценовых сегментов, изготовленное из разных видов материалов, имеющее разнообразные размеры и назначение (детское, для зимы и пр.).

Кто-то может спросить: а как же реализовать советы по выбору (пощупать, понюхать и т.п.)? Всё очень просто. Осмотреть покупку можно при получении заказа. И если вам что-то не понравится, даже просто расцветка, вы всегда сможете вернуть товар продавцу согласно действующему законодательству.