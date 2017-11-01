Роллы-лазанья - уникальная кулинарная новинка для жителей Новосибирска

Доставка блюд итальянской кухни – сервис, делающий быт новосибирцев не только комфортнее, но и интереснее. С его помощью можно избавиться от кухонных хлопот и освободить вечер для семьи, заказав итальянскую пиццу по акции, можно попробовать кулинарные новинки, уже завоевавшие любовь гурманов всего мира.

Истоки происхождения блюда

Самые интересные кулинарные шедевры часто получаются в сочетании лучших блюд разных кухонь мира. Роллы-лазанья соединили великолепную эстетичную подачу японских роллов с шедевральным вкусом итальянской лазаньи. В итальянских традициях основой послужили специальные пласты теста, на которые выкладывается начинка. Дополняя изделие соусом, получаем чрезвычайно сочное аппетитное блюдо. Штучные изделия, завернутые в форме роллов, смотрятся очень красиво и оригинально. Для праздничной подачи достаточно украсить их зеленью. В результате вышло блюдо, которое украсит любой праздничный стол или станет изюминкой на семейном ужине.

Ваши предпочтения?

Еще одна приятная особенность роллов-лазаньи – вариативность. Для тех, у кого есть свои предпочтения в еде, могут заказать разную начинку:

из сырного крема, мяса цыпленка, бекона и брокколи;

из сочной говядины с перечным соусом;

из морепродуктов, устричного соуса, сырного крема, Моцареллы;

из грибов, печеных овощей, сливочно-шпинатного соуса, Дор Блю.

Каждое из блюд – отличная находка лучших мастеров поварского искусства онлайн-ресторана. Удачное сочетание и соотношение продуктов дают изысканный вкус. Также сайт по доставке пиццы и других блюд итальянской кухни предлагает десертный вариант ролл-лазаньи. Вишня и творожный крем – богатая витаминами начинка, которая очень полезна и может быть включена в детское меню. Такое блюдо заказывают на детские праздники.

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