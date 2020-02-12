Обзор казино плей фортуна

Новые игровые аппараты компаний НетЕнт и Микрогейминг доступны на сайте play fortuna.

Шведский разработчик софта для онлайн клубов постоянно радует поклонников невероятными игровыми аппаратами, в которых идеально все, начиная от графики и заканчивая щедростью. В 2016 году компания представила видео слот Drive: Multiplier Mayhem, который в ближайшее время появиться и на просторах отечественного гемблинга. По словам разработчиков, игровой парат способен выдавать гемблерам до 96,7% выигрышей, что в настоящее время является одним из самых высоких показателей.

Где испытать последние слоты Net Entertainment?

Вы можете сейчас оценить игровые аппараты Net Entertainment на портале https://fortunaklub.com/, которые представлены такими машинами, как Hot City, Ghost Pirates и множеством других. Игровые автоматы НетЕнт отличаются неповторимым дизайном, а играть в клубе Плейфортуна можно бесплатно.

Что представляет собой новинка Drive: Multiplier Mayhem?

Видео слот создавался специально для любителей экстремальных гонок на автомобилях. Главной героиней выступает девушка, которая принимает участие в гонках в одном из кварталов китайского мегаполиса. Изображения слота соответствуют тематике. Гемблера ждет 15 игровых полос и 5 традиционных барабанов. В игре представлено множество бонусов и дополнительных опций, включая бесплатные спины.

В начале весны ведущий разработчик программного обеспечения компания Микрогейминг объявила о выходе двух новых симуляторов, а именно: Wild Orient и Sun Tide. Остановимся на них подробнее.

Wild Orient – отправляйтесь в джунгли

Слот имеет 243 выигрышных полос, скаттер и дикий символ. Главными героями игрового аппарата выступают обитатели джунглей. Слот не блещет щедростью и способен выдать не более 60 тысяч долларов. Для сравнения Ghost Pirates на стайте казино Плей Фортуна позволяет получить джек-пот в размере 100 000.

За дополнительную сумму можно выполнить вращение барабанов после их остановки. Такая «фишка» Микрогейминг представлена во многих игровых аппаратах.

Sun Tide – немного классики от брендового разработчики

Видео слот имеет 9 игровых полос и традиционную символику, представленную фруктами. Безусловно, следование традициям не отразилось на графическом оформлении эмулятора. Также разработчики обещают, что игровой аппарат будет выдавать щедрые призы. Будем надеяться, что в ближайшее время эмулятор появиться на сайтах любимого казино Вулкан.