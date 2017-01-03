Причины синдрома хронической усталости

Среди распространенных симптоматических расстройств, часто наблюдающихся у жителей мегаполисов и крупных населенных пунктов, можно выделить синдром хронической усталости, развивающийся на фоне систематических перегрузок и разрушительно сказывающийся на жизнедеятельности организма. Рассмотрим факторы риска, проявления и методы лечения синдрома хронической усталости. Причины Развитие синдрома хронической усталости может объясняться: – слишком напряженным графиком работы, в частности, ненормированным рабочим днем, отсутствием перерывов, выходных дней, отпуска, высоким уровнем ответственности; – неблагоприятной экологической обстановкой; – затянувшимися инфекционными недугами, провоцирующими истощение организма. При инфекционных обострениях рекомендуется употреблять now витамины; – нарушением обмена веществ; – употреблением некачественных, вредных для здоровья продуктов; – дефицитом солнечного света, свежего воздуха; – гиподинамическим образом жизни; – психологическими расстройствами (стрессом, депрессией); – вредными привычками. Симптоматика Описываемый синдром сопровождается: – общей слабостью; – неудовлетворительными показателями работоспособности; – апатичностью; – бессонницей; – прерывистостью сна; – тревожностью; – страхом; – беспокойством; – головными болями; – ухудшением концентрации внимания; – вспыльчивостью; – раздражительностью; – тремором рук; – болями в суставах и мышцах; – ослаблением иммунной системы. Терапия В ходе терапевтических мероприятий, проводимых профильными специалистами, используют: – противовоспалительные препараты; – витаминные средства; – иммуноукрепляющие комплексы; – противовирусные лекарства (при диагностировании вирусной инфекции); – антидепрессанты; – лечебную физкультуру; – массаж; – акупунктуру; – магнитотерапию; – гидротерапию; – лазерную терапию; – натуральный комплексный препарат омега 3 6 9 now, описание средства – здесь; – диетическую корректировку рациона; – сеансы психотерапии; – релаксационные методики; – детоксикационные мероприятия. Если в ходе диагностики обнаружились сопутствующие болезни, необходимо всенепременно провести их лечение. Немаловажное значение имеют организационные меры (нормализация режима сна, труда и отдыха, изменение графика работы, отказ от пагубных привычек, увеличение времени, проводимого на свежем воздухе).