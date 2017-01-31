На Бердском шоссе произошло ДТП с участием пять автомобилей

31-01-2017, 15:21 Оставьте комментарий »
На Бердском шоссе произошло ДТП с участием пять автомобилейУтром, 31 января, на Бердском шоссе в Новосибирске произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Все началось с того, что возле остановки общественного транспорта «Разъезд Иня» женщина-водитель не справилась с управлением на скользкой трассе, в результате чего ее автомобиль «Тойота Королла» развернуло. В нее сразу же врезался «Сузуки Свифт». Водитель автомобиля «Тойота Аллекс» успел среагировать и затормозить, но сзади его ударил «Опель Корса», после чего он таки въехал в «Сузуки». Пятым в ДТП поучаствовал автомобиль «Пежо».

По словам очевидцев, столь массовое ДТП произошло по причине неудовлетворительного состояния дорожного полотна и невнимательности водителей. Известно, что речь идет о специфическом месте, где уже давно фиксируется повышенная аварийность.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили незначительные повреждения, при которых вполне достаточно провести кузовной ремонт.

Источник: nsk.dk.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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