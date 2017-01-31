На Бердском шоссе произошло ДТП с участием пять автомобилей

ДТП с участием пяти автомобилей спровоцировало масштабную пробку В пятницу, 22 апреля, в середине дня на Бердском шоссе столкнулось пять автомобилей. К Читать далее »

В Новосибирске произошло столкновение двух цементовозов На Бердском шоссе столкнулись два тяжелых цементовоза. Пострадавших нет, однако столь Читать далее »