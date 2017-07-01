Обзор сайта http://superslots-tv1.com/

В индустрии гемблинга СуперСлотс появилось недавно. Но за короткий период это онлайн-казино смогло превратиться в одно из лучших игорных заведений Сети. Ежедневно официальный сайт посещают десятки тысяч людей, пытающихся одержать вверх над удачей. Всех их привлекает казино-онлайн тем, что
• имеется официальная регистрация на острове Кюрасао – центре Карибского игрового центра;
• минимальный депозит для игры на деньги составляет всего 10 рублей;
• сотрудничество с производителями слотов Novomatic, MegaJack, Playtech, Net Ent.
Такое увлекательное путешествие с высокими гарантиями придется по душе каждому. Особенно, если вы решили играть на реальные деньги с целью сорвать крупный куш. Кстати, в супер слотс tv действует прогрессивный джекпот, который растет ежесекундно.
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Притягательный интерфейс и проработанный дизайн сайта не оставят никого равнодушным. Сайт действительно соответствует высокому уровню. Регистрация в клубе открывает путь к более широким возможностям. Например, в личном кабинете можно просматривать последние новости о промо-акциях, получать извещения о турнирах. Но обо всем по порядку! Итак, что предлагает игровой зал посетителям?
• Много одноруких бандитов, которые представлены в разных категориях: «книжки», «приключения», «кино и комиксы», «музыкальные», «мистические» и многое другое. Всего более 150 аппаратов.
• Возможность пополнять счет рублями и долларами. Пополнение осуществляется моментально через различные платежные системы. Для вывода выигрышей понадобится до 48 часов.
• Наличие эксклюзивных игр. Например, видеослоты, столы с блек-джеком и покером, а также разнообразные турниры с привлекательными денежными призами (от 50 тыс. рублей в фонде).
• Прогрессивный джекпот – это главный приз, который формируется в казино каждую секунду. Таким образом, вы на шаг становитесь ближе к победе. А точнее, к крупной сумме, превышающей миллион.
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