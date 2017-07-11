Среднедневная заработная плата в Новосибирске

11-07-2017, 20:20 Оставьте комментарий »
Среднедневная заработная плата в Новосибирске

Вы занимаетесь поиском работы в Новосибирске? Это один из тех городов-миллионников, куда приезжают в поисках работы люди из мелких городов области и даже из других регионов. Вы коренной житель Новосибирска или приехали сюда за заработки? Изучая вакансии, вы наверняка обращаете внимание и на уровень заработной платы. Это если не главное, то, бесспорно, очень важное условие при трудоустройстве, и оно имеет принципиальное значение. Если говорить о среднемесячной заработной плате жителей Новосибирска, она составляет чуть более 30 000 рублей. Согласно Новосибирскстату, на 5 мая 2017 года среднемесячная зарплата в городе составила 30131 рубль. Таким образом, регион обошел Кемерово, но уступил место Красноярску и Томску. Опираясь на данные Новосибирскстата, можно просчитать, что среднедневная зарплата в Новосибирске на сегодня – 972 рубля.


Какие же сферы в Новосибирске самые прибыльные и доходные? Если говорить о зарплатах, то больше всех получают работники страховой и финансовой сфер. Затем идут специалисты, работающие в области связи и информации. Самые низкие зарплаты у представителей сельского и лесного хозяйства, сотрудников гостиниц, общепита, строителей и администраторов. Однако самой низкооплачиваемой сферой оказалось производство кожаных изделий.


Как и во многих других регионах России, в период кризиса заработная плата в Новосибирске снизилась, но затем постепенно восстановилась. Важно понимать, что мы сейчас говорим о среднем показателе, который не всегда соответствует реальности. Так, представители одних специальностей могут иметь среднемесячную зарплату в 150 000 рублей, а других специальностей – в 20 000 рублей. Таким образом и складывается средний показатель, который, к тому же, опирается на данные вакансий. По некоторым специальностям вакансии указывают одну зарплату, а после собеседования фиксируется совершенно другая цифра. В основном, это характерно для таких специальностей, как программист и другие представители сферы IT. В целом, по региону уровень заработной платы постоянно растет, хотя, конечно, до московских зарплат ему еще очень далеко. Тем не менее, уровень заработной платы в городе соответствует ценовому диапазону, что вполне закономерно. Это все-таки главное для жителей региона, но повышение заработной платы всегда воспринимается позитивно и будет нелишним.


Более подробно о заработной плате в Новосибирске для различных профессий вы можете узнать на сайте ФильтрРабот, который предоставил данную выборку на основе данных за 2017 год.

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