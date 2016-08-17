Обзор сайта http://zerkalo-avtomaty-wulkan.com/zerkalo/

Популярность игровых автоматов в наши дни неоспорима. Миллионы людей активно проводят свой досуг ежедневно в виртуальных казино. Для одних – это возможность расслабиться, для других – поднять настроение и заработать денег. В последние годы часто стали поступать жалобы, что отсутствует доступ на сайт. Причины могут быть разными:
- на игровом сервере проводятся технические работы, направленные на улучшение сайта, повышение эффективности игрового процесса;
- веб-ресурс был подвержен хакерской атаке в виде DDOS нападения, которое с успехом отражается администрацией;
- игровой сервер перегружен из-за слишком большого количества посетителей, особенно это наблюдается в период праздников.
Решить проблему в обоих случаях можно просто: подождите немного. Обычно в течение пары часов соединение вновь налаживается. Однако, проблемы с доступом в казино онлайн могут возникать по иным причинам. Например, если блокировка осуществлена интернет-провайдером. Подобное случается очень часто!
Как восстановить доступ в казино?
Если причина кроется в операторе интернет-услуг, то вам необходимо использовать запасной сайт. Казино вулкан зеркало предлагает в качестве альтернативного входа на игровой портал. Это специальный сайт, который имеет иные IP и DNS адреса. Существует целый список таких резервных адресов, при этом игровой стиль не меняется:
- гемблеры также смогут авторизоваться, используя свои логин с паролем;
- в учетной записи сохраняются все данные о последних достижениях, трофеи;
- на сайтах-зеркалах действуют промо-акции и бонусные программы;
- игроки могут заказывать вывод средств со счетов казино.
Использовать сайт-зеркало можно с полной безопасностью. Главное, применять ссылки только с официального интернет-ресурса клуба. Избегайте сомнительных адресов, которые могут вести на мошеннические проекты с логотипами казино «Вулкан».
Альтернативные способы обойти блокировку
Также, если вы боитесь использовать зеркала, воспользуйтесь иными вариантами. Например, для входа на заблокированный сайт «Вулкана» можно использовать плагин Neverblock. Его скачивают бесплатно и устанавливают в браузер.
Также неплохо оказывают помощь в восстановлении доступа анонимайзеры и VPN браузеры. К последним можно отнести такие известные сервисы, как “Opera” и “TOR”. Они также распространяются бесплатно и помогают войти на любой заблокированный сайт.