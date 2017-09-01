Обзор сайта igrovye-avtomaty-vulkan.site

Казино «Вулкан Гранд» изначально было задумана, как площадка для профессиональных гемблеров. Среди всей группы игорных заведений, именно в этом зале собраны самые известные игровые аппараты, а также проводятся крупнейшие турниры. В том числе, для VIP посетителей специальные закрытые чемпионаты.
Для того чтобы играть в казино необходимо пройти регистрацию. Но также доступна бесплатная версия с демо-слотами. На главной странице представлены превью игровых автоматов, как на http://igrovye-avtomaty-vulkan.site/vulkan-grand/image.jpg. Просто наведите курсор мыши на картинку и выберите режим: на деньги или демо.
Вулкан Гранд – территория азарта
Самый большой выбор игровых автоматов – это более 150 слотов, которые представлены в разных жанрах. Клуб постарался разнообразить досуг посетителей. Поэтому здесь можно найти классические фруктовые 777-слоты, современные эмуляторы по мотивам фильмов, а также редкие видеослоты с имитацией покерных столов и рулетки. Особенности казино
- оригинальное оформление, которое сделает ваш досуг интересным и необычным. Вы можете рассчитывать на приятную атмосферу игры;
- крупные размеры денежных призов. Средний pay-чек, который можно заработать на сайте за час составляет порядка 5-6 тыс. рублей, а джекпот превышает миллион;
- лицензионный игровой софт. Вулкан заверяет каждого посетителя, что на сайте невозможно найти ни одной подделки. Только оригинальные аппараты;
- индивидуальный подход. На сайте действует служба поддержки, которая 24 часа отвечает на вопросы и помогает решать разнообразные проблемы.
С регистрацией в клубе у игроков открывается гораздо больше возможностей. Например, у них появляется шанс делать реальные ставки на автоматы. Минимальный размер ставки составляет всего 1 рубль. Также игроки могут принимать участие в розыгрыше лотереи, принимать участие в турнирах, а также в промо-акциях.
Что такое промо-акции в казино?
Это специальные мероприятия, которые регулярно проводятся администрацией клуба для привлечения новых игроков, а также поощрения постоянных посетителей. Во время промо выдаются специальные приглашения, бонусы и подарки каждому гемблеру.
Промо-акции проводятся стихийно, о них заранее предупреждается на сайте казино. Поэтому рекомендуется подписаться на обновления. В этом случае вы получите извещение о начале какой-либо специальной акции одним из первых.