Обзор сайта http://www.igrat-superslots.com/

В этой статье речь пойдет о сайте игровых автоматов http://www.igrat-superslots.com/ .
Обзор интерфейса.
При переходе на сайт попадаем на главную страницу сайта. Есть возможность регистрации или же при наличии аккаунта – входа.
В верхней шапке сайта существуют пять основных пунктов:
- СуперСлотс. В верхней части расположен новостной баннер. А ниже пользователь может ознакомиться с основной информацией о данном сайте и посмотреть, какие автоматы здесь существуют.
- Казино. В этой вкладке присутствует дополнительная информация о данном сайте, а также представлен ряд казино игр.
- Бонусы. В этой вкладке предоставлены игровые автоматы, которые позволяют играть на деньги, полученные после регистрации. На сайте существуют масса слотов для возможности получения премиальных, без внесения депозита. Сам выигрыш может выводиться со счета в любое время. Размер бонуса составляет 500 рублей, которые может получить каждый игрок сайта. Эта вкладка была создана для того, чтобы игрок казино мог разобраться с механикой игры, а также получить тренировочный опыт.
- Игровой клуб. В игровом клубе предоставляется возможность играть в автоматы, которые представлены сайтом. Автоматы сделаны ведущими производителями слотов (Novomatic, Igrosoft, Mega Jack, Net Ent).
- Турниры. Вкладка турниры позволяет играть в автоматы с соревновательным режимом.
Также на сайте ведется счет сегодняшних победителей (сумма выигрыша, игра и неполный логин победителя).
В нижней части представлены ссылки на службу поддержки, правила казино, FAQ, политику конфиденциальности, информацию о безопасности, информацию о казино, а также ссылку на джек-пот.
Режимы.
Всего существуют два режима. Это – бесплатная игра (демо-игра) и игра на деньги.
Первый режим позволяет узнать устройство определенного автомата, а также тренироваться перед игрой за реальные деньги.
Второй режим позволит пользователю играть на деньги, после того как сам пользователь введет деньги на свой счет.
Как говорилось ранее, на сайте существует джек-пот игра. Суть игры в том, что игроки ставят в общий банк определенную сумму (чем больше сумма – тем больше шанс выигрыша). Затем после розыгрыша, произведенного в соответствии шанса на победу каждого игрока, определяется победитель, который забирает весь банк.
Ввод и вывод.
Ввод и вывод производиться с помощью самых распространенных и популярных платежных систем (Яндекс деньги, Web money, QIWI, VISA, Master card и другие).
Вот такая получилась статья о данном сайте игровых автоматов. Думаю, что она была вам полезна и интересна.