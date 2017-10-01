Обзор сайта http://bettingneoplay.com/stavki-na-velosport/

Делаем ставки на велоспорт
Не секрет, что в нашем государстве, как и в большинстве других странах по всей планете, очень много любителей разнообразных видов спорта, некоторые из которых, периодически совершают ставки на определенные спортивные исходы в букмекерских конторах. Также, стоит знать, что по статистике самих этих заведений, в среднем 25% из общего числа выполненных ставок, являются выигрышными. Однако, если вы, неплохо разбираетесь в спорте, определенных его видах, считаете себя фартовым, тогда вам стоит испытать личную удачу и попробовать обыграть выбранную букмекерскую контору.
Наиболее высокими шансами на выигрыш, обладают те игроки, которые делают ставки не на самые популярные виды спорта, к примеру, такие как футбол либо хоккей, баскетбол или теннис. Это наиболее распространенные направления, на которые, чаще всего, совершают ставки большая часть посетителей подобных заведений. К тому же, в букмекерских конторах, постоянно следят за этими видами спорта, знают про них максимально полную информацию, владеют всей необходимой статистикой, а значит, обыграть их, вам будет довольно сложно.
Другое дело, многие менее востребованные разновидности спорта, например, гольф, дартс либо велоспорт. К слову, у последнего, тоже довольно много своих поклонников, которые иногда ставят на победу или определенное место в итоговой классификации по итогам некоторых гонок. Безусловно, подобные ставки имеют и собственные особенности, о которых, желательно знать всем тем, кто решился играть на велоспорте.
Взять, например, популярный ресурс bettingneoplay.com, на котором собраны воедино множество котировок от различных букмекерских контор, тут можно анализировать и выбирать самые высокие для себя коэффициенты, но, главное, здесь можно делать ставки на велоспорт и другие виды спорта. Так, какие же, первостепенные особенности, стоит отметить для велоспорта? Разнообразные гонки, шоссейные либо на велодромах, проводятся ежедневно, что означает, что к данной категории спорта прикован довольно высокий уровень внимания, а наиболее известные состязания - это Тур де Франс, Вуэльта, Джиро д'Италия. Как и во всех видах спорта, тут присутствуют свои лидеры, любимчики, теневые фавориты.
Как правило, наиболее востребованы ставки на такие исходы, как победа в гонке выбранным игроком велогонщиком, "один из двух", подразумевает, что один выбранный спортсмен опередит в гонке второго, и некоторые другие. Интересуясь велоспортом, вы можете быть достаточно успешны, при совершении ставок на этот вид спорта.