Игры Вулкан: как выиграть

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• качественный азартный софт;
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Зарегистрироваться на сайте клуба можно посредством аккаунтов в социальных сетях. Процедура авторизации происходит в несколько кликов, предусматривающих синхронизацию учетной записи в социальной сети со страницей казино Вулкан. Также можно создать аккаунт классическим способом – заполнить типовую форму, в которой указываются логин, пароль и электронная почта. После подтверждения последней (для этого нужно перейти по ссылке), игрок получает в пользование виртуальный кабинет. Следующий этап предусматривает пополнение баланса. Для этого можно воспользоваться:
• пластиком;
• электронными кошельками;
• банковским переводом;
• смс-оплатой и др.
Аналогичным образом можно вывести деньги. Средства выводятся в соответствии с правилами клуба. Рекомендуется выводить средства тем же способом, который применялся для пополнения игрового баланса. Дополнительным стимулом для зарегистрированных клиентов станут бонусы клуба, достигающие 70% от суммы депозита. Игроки автоматически принимают участие в программе лояльности. Согласно с ее условиями за каждую ставку гэмблеру начисляются баллы на каждую ставку.