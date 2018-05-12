Игровые автоматы Вулкан - ТОП 5 этого сезона

Подавляющее большинство интернет-пользователей знает, что казино Вулкан - это популярный бренд, обеспечивающих клиентов широким ассортиментом развлечений, щедрыми бонусами и постоянным доступом.
Интернет ресурс казино https://kasinovulcans.com/igrovye-avtomaty доступен в мобильной версии. Также игрокам предлагается пять свободных зеркал, гарантирующих постоянный доступ к учетной записи. На ресурсе доступно несколько вариаций рулетки и карточных игр. Но главный козырь виртуально заведения - это игровые автоматы. Рассмотрим пятёрку популярнейших слотов клуба Вулкан.
Слот Кекс
Увлекательное приложение создано по сюжету детской сказки. Главным героем симуляторя является колобок,5 изображений которого принесут клиенту клуба Вулкан выигрыш 2000 монет. Но джекпот подарит только 5 картинок, на которых изображены черные коты. В симуляторе предусмотрен бонусный раунд, игра на удвоение и авто игра. Игра проходит на 9 платежных линиях и 5 барабанах.
Игровой аппарат Железный Человек
Симулятор создан корпорацией Playtech на основе комикса студии Марвел. Приложение обладает фантастической отдачей на уровне 97, 6%. Игра проходит на 25 полосах, которые украшают 12 символов. Статический джекпот составляет 5000 монет. В симуляторе есть скаттер и дикий символ, 15 бесплатных вращений и захватывающий бонусный раунд. Протестировать увлекательный эмулятор можно в режиме демо.
Слот Денежная Игра
Интерактивное приложение создано корпорацией и Novomatic. Игроку предстоит познакомиться с бизнесменом, 5 картинок которого способны подарить крупное вознаграждение в размере 9000 монет. Также усатый бизнесмен заменяет недостающие изображения на игровом поле. В эмуляторе предусмотрено 9 платежных линеек, игра на удвоение и 15 фри-спинов с стройным множителем.
Игровой аппарат Братва
Симулятор от студии Уникум готов платить удачливым игрокам статический джекпот в размере 10 000 кредитов. На игровом аппарате есть 2 призовых раунда и дополнительные опции. Особый шарм игровому автомату Братва придает тематика, посвященная лихим девяностым.
Шпионские приключения на симуляторе Резидент
Слот в течение многих лет занимает лидирующие позиции на многих порталах онлайн-казино. Его особенностью является щедрый джекпот в размере 5000 монет, двухуровневая призовая игра и захватывающая сюжетная линия. Если игрок не уверен в своих силах, то протестировать увлекательный эмулятор на портале онлайн-казино Вулкан можно без финансовых рисков и регистрации учетной записи.