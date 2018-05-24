Решив играть на спортивном тотализаторе, беттер делает выбор – сделать прогноз самостоятельно или же воспользоваться услугами капперов. Капперы зарабатывают себе на жизнь составлением прогнозов на спортивные события, многие из них позиционируют себя как профессионалов, дающих точные прогнозы. Однако, далеко не всем из них можно верить.
С советами профессиональных капперов по ведению стратегии можно добиться неплохих результатов, если они действительно работают на профессиональном уровне. Каппер bettip и остальная администрация портала уверяют, что поддерживаемая ними стратегия непременно выведет беттера в плюс. Большинство же клиентов, следовавших даваемым ними рекомендациям, получили обратное – пустой банк. Стратегия, которой они придерживаются, ни к чему не привела.
Собираясь сотрудничать с капперами, следует обратить внимание на несколько моментов, которыми самые недобросовестные из них завлекают к себе клиентов.
• Бесплатные прогнозы. Для начала нужно их как следует изучить, если в них имеется хотя бы намёк на шаблонность, то ни о какой достоверности здесь речь быть не может. В этом случае они создаются обычной заменой названий, счёта и времени, что не является даже попыткой угадать.
• Статистика. Обязательно должна быть инфографика для каждого события, а не простая текстовая информация. Это и информативно, и решает очень важный вопрос.
В случае с текстовой информацией в статистике и прогнозах, её легко откорректировать после события, элементарно изменив результат прогноза, который будет подогнан под уже имеющиеся данные. Чем и пользуются, завлекая клиентов сбывшимися предсказаниями.
Самое главное для беттера – собрать всю имеющуюся информацию о каппере, чтобы не попасться на обман и не потерять все свои деньги, воспользовавшись заведомо неверным прогнозом.