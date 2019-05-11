Для чего нужны зеркала БК

Ставки на спорт стали одним из самых популярных азартных развлечений благодаря кардинальным отличиям от обычных азартных игр. Здесь очень многое зависит от беттера, поэтому, приложив достаточно усилий к самому процессу, можно добиться огромных результатов, воспользовавшись услугами Зеркала БК.
Всё больше людей присоединяются к такому способу проведения досуга, пользуясь услугами букмекерской конторы. В букмекерской конторе можно сделать ставки на множество спортивных событий по различным схемам. Каждый выбирает себе тот вид спорта, в котором разбирается лучше всего, чтобы иметь возможность сделать наилучшую ставку. Правильно сделанная ставка может принести беттеру немалый доход, если тот верно сделает прогноз на предстоящее событие. К сожалению, сайт букмекерской конторы часто блокируется. Поэтому букмекерская контора, чтобы обеспечить всех своих клиентов круглосуточным доступом к своему сайту, создала собственное зеркало.
Зеркало букмекерской конторы представляет собой дубликат официального сайта. Единственным отличием между ними является адрес зеркала. Он новый, поэтому его не блокируют, а значит, клиенты БК могут беспрепятственно играть. Зеркало имеет точно такую же структуру, поэтому для игроков будет легко продолжить пользоваться сайтом, находя всё на своих местах. Чтобы пользоваться зеркалом, от уже имеющихся клиентов букмекерской конторы не потребуется повторная регистрация. Они в любой момент смогут зайти под своими учётными данными. В личном кабинете их будут ждать все их выигрыши и те ставки, которые они уже успели сделать перед блокировкой. Как именно получить сведения о новом зеркале, можно узнать непосредственно на сайте букмекерской конторы.
Для доступа к БК можно использовать и другие средства, например, прокси-серверы или сервер VPN. Но зеркало имеет несколько больших преимуществ перед ними.
• Использование зеркала бесплатно. В отличие от зеркала, сервисы проксификации и VPN платные. Бесплатные аналоги обеспечивают плохое качество связи.
• Зеркало работает стабильно, без сбоев. Бесплатные же сервера прокси долго не могут использоваться. Они постоянно закрываются или меняют адреса.
• Связь с бесплатными прокси оставляет желать лучшего. Она нестабильна, связь происходит на малой скорости, часто пропадает. Поэтому использование бесплатных сервисов несёт большие неудобства.