В Кельне представили проект новосибирской ледовой арены

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив и мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетили конгресс Международной федерации хоккея, состоявшийся в немецком городе Кельн. Новосибирские чиновники представили проект новой ледовой арены, которую планируют возвести для проведения молодежного чемпионату мира по хоккею 2023 года.
В рамках презентации состоялся показ небольшого фильма, из которого собравшиеся смогли узнать о преимуществах проведения большого хоккейного турнира в Новосибирске. Также о готовности региона к проведению масштабного спортивного мероприятия рассказал губернатор Владимир Городецкий.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что место для строительство новой ледовой арены уже выбрано. Если Новосибирск получит право на проведение чемпионата, то сама арена, а также спортивный парк и отель на 150 мест будут возведены на берегу «Оби», в непосредственной близости от микрорайона «Горский».
Отдельно Анатолий Евгеньевич подчеркнул, что российская делегация ощущает поддержку главы Международной федерации хоккея Рене Фезеля, и несмотря на высокую конкуренцию, сохраняет шансы на победу.
Напомним, что кроме России заявку на проведение молодежного ЧМ 2023 подали также Канада, США и Финляндия. Окончательное решение будет принято только в следующем году.
Источник: novosibirsk.riasv.ru