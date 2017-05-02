В Кельне представили проект новосибирской ледовой арены

В ноябре Новосибирск посетит президент КХЛ Визит президента КХЛ Дмитрия Чернышенко в Новосибирск состоится в ноябре. Во время Читать далее »

В Новосибирске построят ультрасовременную спортивную арену Новая арена будет возведена в районе парка «Горский». Предполагается не только Читать далее »