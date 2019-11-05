Обзор казино Вулкан Гранд - Что может быть лучше?

Вчера, 04:10 Оставьте комментарий »

Вулкан Гранд онлайн казино представляет собой точную копию реального казино Вулкан, но для игры через интернет. Регистрацию можно пройти на официальном сайте 3vulkangrand777.com, оттуда же осуществляется вход в игровой зал.


Казино вулкан Гранд официальный сайт


Указанный выше официальный сайт может быть заблокирован по решению Роскомнадзора. Дело в том, что в России запрещено вести игорный бизнес через интернет, хотя само казино vulkan grand официально зарегистрировано и вполне легально. Чтобы обойти административные запреты в случае блокировки Вулкан Гранд официальный сайт игроки могут:


  • пользоваться мобильной версией;

  • зайти на зеркало сайта;

  • зайти на официальный сайт через специальные программы-анонимайзеры или используя расширения для браузеров.


Чтобы быть в курсе новостей, следует подписаться на Телеграм-канал казино, ссылка на который находится в верхней части сайта.


Какие бонусы дает vulkan grand онлайн казино


Для повышения зрелищности и привлечения новых игроков казино Вулкан Гранд постоянно разрабатывает и внедряет бонусы. О новинках можно узнать из больших баннеров на главной странице сайта. Основные категории бонусов:


  • вулкан Гранд казино бонус за регистрацию. Он равен сумме первого внесения на счет и может составлять от 500 до 50000 рублей. Его необходимо отыграть с вейджером 40х за 96 часов;

  • бесплатные вращения на слотах;

  • постоянные игроки, вращающие слоты более двух раз в неделю, получают особые подарки и привилегии;

  • при достижении высшего уровня игрок принимается в VIP клуб и получает обширный набор льгот.


Проводятся турниры и лотереи.


Бесплатные вращения на слотах


  • при пополнении счета на 2500 рублей даются 25 бесплатных вращений в Rock Climber и еще столько же в Book of Ra;

  • при внесении суммы 5000 рублей казино дарит 35 фриспинов в Keks и 35 в Dolphins Pearl;

  • при внесении денежных средств в размере 7000 рублей игрок получает 50 вращений в Resident и 50 в Lord of ocean;

  • при пополнении счета на 10000 рублей казино предоставляет 75 фриспинов в Fruit cocktail и еще 75 в Lucky Ladys Charm.


Эти бонусы надо отыграть с вейджером 40х за 96 часов.


Вулкан Гранд зеркало


Зеркало сайта - это его точная копия, но имеющая другой адрес в сети. Зеркала создаются для того, чтобы игроки могли играть в случае блокировки основного сайта. На зеркале действует тот же логин и пароль, что и на основном сайте и работают абсолютно все функции. Узнать об адресе актуального зеркала можно, просто введя соответствующий запрос в адресную сроку браузера. Второй способ - подписаться на канал казино в Телеграм.


Мобильная версия


Мобильная версия имеет весь функционал полной версии:


  • можно регистрироваться или заходить под существующим логином и паролем;

  • вводить и выводить деньги;

  • играть на слотах и в настольные игры;

  • общаться с технической поддержкой.


Она избавлена от лишней графики и редко используемый функций, она хороша для тех, кто хочет приятно провести время в дороге, на отдыхе, в очередях или просто поиграть в свободную минуту в любой точке Земли, где есть интернет.


Как зайти в игровой зал через казино вулкан Гранд официальный сайт или зеркало


Вверху на сайте есть ссылка Игровой зал. Нажав ее, игрок попадает в зал, где расположены сотни видов популярных слотов и настольные игры (различные виды рулеток, блэкджек, покер и т. д.). Установлены слоты компаний Novomatic, Igrosoft, Netent, Belatra и других. Вулкан Гранд отзывы говорят о том, что игровой процесс проходит стабильно, игры не зависают, у них достойное оформление и музыкальное сопровождение.

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