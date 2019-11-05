Обзор казино Вулкан Гранд - Что может быть лучше?

Вулкан Гранд онлайн казино представляет собой точную копию реального казино Вулкан, но для игры через интернет. Регистрацию можно пройти на официальном сайте 3vulkangrand777.com, оттуда же осуществляется вход в игровой зал.

Казино вулкан Гранд официальный сайт

Указанный выше официальный сайт может быть заблокирован по решению Роскомнадзора. Дело в том, что в России запрещено вести игорный бизнес через интернет, хотя само казино vulkan grand официально зарегистрировано и вполне легально. Чтобы обойти административные запреты в случае блокировки Вулкан Гранд официальный сайт игроки могут:

пользоваться мобильной версией;



зайти на зеркало сайта;



зайти на официальный сайт через специальные программы-анонимайзеры или используя расширения для браузеров.



Чтобы быть в курсе новостей, следует подписаться на Телеграм-канал казино, ссылка на который находится в верхней части сайта.

Какие бонусы дает vulkan grand онлайн казино

Для повышения зрелищности и привлечения новых игроков казино Вулкан Гранд постоянно разрабатывает и внедряет бонусы. О новинках можно узнать из больших баннеров на главной странице сайта. Основные категории бонусов:

вулкан Гранд казино бонус за регистрацию. Он равен сумме первого внесения на счет и может составлять от 500 до 50000 рублей. Его необходимо отыграть с вейджером 40х за 96 часов;



бесплатные вращения на слотах;



постоянные игроки, вращающие слоты более двух раз в неделю, получают особые подарки и привилегии;



при достижении высшего уровня игрок принимается в VIP клуб и получает обширный набор льгот.



Проводятся турниры и лотереи.

Бесплатные вращения на слотах

при пополнении счета на 2500 рублей даются 25 бесплатных вращений в Rock Climber и еще столько же в Book of Ra;



при внесении суммы 5000 рублей казино дарит 35 фриспинов в Keks и 35 в Dolphins Pearl;



при внесении денежных средств в размере 7000 рублей игрок получает 50 вращений в Resident и 50 в Lord of ocean;



при пополнении счета на 10000 рублей казино предоставляет 75 фриспинов в Fruit cocktail и еще 75 в Lucky Ladys Charm.



Эти бонусы надо отыграть с вейджером 40х за 96 часов.

Вулкан Гранд зеркало

Зеркало сайта - это его точная копия, но имеющая другой адрес в сети. Зеркала создаются для того, чтобы игроки могли играть в случае блокировки основного сайта. На зеркале действует тот же логин и пароль, что и на основном сайте и работают абсолютно все функции. Узнать об адресе актуального зеркала можно, просто введя соответствующий запрос в адресную сроку браузера. Второй способ - подписаться на канал казино в Телеграм.

Мобильная версия

Мобильная версия имеет весь функционал полной версии:

можно регистрироваться или заходить под существующим логином и паролем;



вводить и выводить деньги;



играть на слотах и в настольные игры;



общаться с технической поддержкой.



Она избавлена от лишней графики и редко используемый функций, она хороша для тех, кто хочет приятно провести время в дороге, на отдыхе, в очередях или просто поиграть в свободную минуту в любой точке Земли, где есть интернет.

Как зайти в игровой зал через казино вулкан Гранд официальный сайт или зеркало

Вверху на сайте есть ссылка Игровой зал. Нажав ее, игрок попадает в зал, где расположены сотни видов популярных слотов и настольные игры (различные виды рулеток, блэкджек, покер и т. д.). Установлены слоты компаний Novomatic, Igrosoft, Netent, Belatra и других. Вулкан Гранд отзывы говорят о том, что игровой процесс проходит стабильно, игры не зависают, у них достойное оформление и музыкальное сопровождение.