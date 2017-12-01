Как сыграть в автоматы онлайн

Популярность игровых автоматов не подвергается сомнению. Но многие гемблеры-новички боятся делать первый шаг. Для некоторых людей онлайн-автоматы – это что-то новое и неизведанное. Для других геймеров слоты кажутся чем-то ненастоящим, где невозможно выиграть. Не стоит настраивать себя на скептицизм, поскольку ни одно из вышеуказанных утверждений, не верно!
На самом деле сыграть в онлайн автоматы намного проще и удобнее, чем на настоящих слотах в офлайн игорных домах. Во-первых, такие игры доступнее: вам не нужно куда-то отправляться. Необходимо лишь открыть сайт. Во-вторых, в казино вам дается шанс попробовать сыграть бесплатно, ничем не рискуя. Проходите обучение на практике.
Как играть на онлайн-автоматах?
Перед каждым игроком в виртуальном казино 2 выбора: играть на деньги или бесплатно. В любом случае, начните с демо-слотов. Это безопасно и вам не придется тратить ни копейки. В игровом режиме вам необходимо просмотреть каталог игр. Не спешите, ведь вас никто не ограничивает по времени. Итак, чтобы сыграть на слотах вам нужно:
• открыть понравившийся игровой аппарат на своем ПК. Подождите пару секунд. Flash слоты должны загрузиться полностью. Когда экран высветится ознакомьтесь с правилами;
• все правила, таблица выплат, информация о бонусах и дополнительных игровых раундах выставляется в разделе “paytable” с полной отчетностью для ознакомительных целей;
• сделайте ставку (если на демо, то виртуальными деньгами). Вы можете регулировать размер ставки, количество задействованных игровых линий нажатием на кнопки слота;
• запустите вращение барабанов. Обычно это кнопка старт или пуск. Дождитесь, когда барабаны перестанут крутиться и посмотрите на наличие выигрышных комбинаций.
В случае, если вы что-то выиграли комбинация сама подсветится, а вам на счет будут начислены выигранные кредиты. В режиме реальных ставок принцип действия аналогичный. Единственное исключение лишь в том, что игровые автоматы вам будут выплачивать настоящие деньги. Выиграть, в зависимости от выбранного слота, можно от пары сотен до миллиона рублей.
Регистрация – путь к реальной игре
Еще одно требование для тех, кто собирается играть по-настоящему. Вам понадобится зарегистрироваться на сайте казино. Процесс бесплатный и быстрый, однако потребует от вас обязательно внести депозит. Его размер должен быть не менее 1000 рублей. В дополнении к этому большинство игровых залов также начисляют игрокам специальный поощрительный бонус.