Вы считаете себя профессионалом в игровых автоматах? Устали от примитивности слотов некоторых сайтов? Тогда вам в онлайн клуб Вулкан PRO, который предлагает настоящий драйв, крутые виражи и серьезные деньги. Это виртуальное казино функционирует круглосуточно для всех, кто любит риск и адреналин. Особенности сайта с однорукими бандитами в ПРО-версии – это:
• имеется демо-платформа для бесплатной игры;
• свободная регистрация с бонусным вознаграждением;
• ставки принимаются в рублях и долларах;
• все представленные аппараты – лицензионные.
Наверняка вы уже заинтригованы?! Не стоит долго затягивать и переходите к регистрации, если желаете начать делать ставки. Минимальный размер депозита для геймеров всего 1000 рублей. Согласитесь, что рисковать такой суммой не страшно, а вот выиграть можно гораздо больше. Благодаря серьезным высоким коэффициентам прибыль может превысить 1000-кратный размер.
Собирайте КП и получайте привилегии
У клуба «Вулкан PRO» имеется уникальная программа лояльности. Она предназначена для активных геймеров, которые проводят часто досуг за слотами. За потраченные деньги (внесенные депозиты, проигрыши, ставки), вы будете получать КП – комппоинты. Это игровые баллы, которые копятся на вашем специальном счете в личном кабинете.
При достижении определенного числа КП вам будет присвоен новый статус. Изначально все гемблеры получают после регистрации ранг «новичок». Первые 5 уровней – простые. И за каждый переход вы получите разовую денежную премию, повышение reload бонуса. Остальные 5 рангов – премиум-статусы. За них вам будут начислены дополнительные бонусы и cashback до 15%.
Neverblock: не дай себя заблокировать
К азартным развлечениям Правительства стран СНГ относятся всегда с подозрением. Поэтому некоторые интернет-провайдеры без веских причин блокируют доступ к сайтам со слотами. Если вы потеряли доступ к сайту «Вулкан PRO» не стоит паниковать. Получить его обратно вы можете с помощью специального плагина “Neverblock”, который устанавливают в браузер. Скачивание абсолютно бесплатное, без регистраций.
Принцип работы плагина достаточно простой. Если официальный сайт «Vulkan PRO» не доступен, то Neverblock автоматически начинает искать запасные зеркала. За пару секунд плагин перенаправляет игроков на резервные странички казино. Таким образом, вы сможете наслаждаться игровым процессом, не опасаясь действий по блокировке со стороны интернет-провайдеров.