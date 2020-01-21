Игровые автоматы — что если повезет сегодня?

Как выиграть в игровые автоматы: история, правила и стратегия

Слоты - это один из самых молодых типов игр онлайн-казино, появившийся в конце 19-го века, а не в средние века или в древние времена, как покер, блэкджек, рулетка и кости. Первые игровые автоматы представлял Liberty Bell, изобретенный автомехаником из Сан-Франциско Чарльзом Феем в 1895 году. На нем было три вращающихся барабана с алмазными, лопаточными и сердечными символами, нарисованными вокруг каждого барабана, а также изображение треснувшего Колокола свободы. Если выпадало три Колокола Свободы – вы сорвали джекпот в 50 центов. Удивительно, но первый слот в мире все еще можно увидеть в Неваде, наряду с другими изобретениями Фей, такими как первый покерный автомат.

Основные положения

Полные правила игры описаны на сайте https://kazino.com.ru/?url=home.htm, ну а мы же попытаемся объяснить основные моменты. Чтобы начать игру в слоты, игрок выбирает размер ставки и нажимает кнопку «Вращение». Другое основное правило слотов - проверять таблицу выплат, которая скажет вам:

количество барабанов;



количество игровых линий;



выигрышные комбинации.



Поскольку существует широкий диапазон типов слотов, в зависимости от количества барабанов, игровых линий и множества других функций, правила различаются. Цель игры - подобрать символы, которые появляются на игровых линиях. Линия выплат - это прямая или диагональная линия, которая пересекает барабаны, включая по одному символу на каждом барабане, которые образуют комбинации. Если выделены символы для выигрышной комбинации, игрок выигрывает деньги. Конечно, с появлением джокеров, скаттеров и бонусных игр онлайн-слоты предлагают более одного способа формирования выигрышной комбинации. Стоит знать различия между каждым типом слота, прежде чем начать. Помните, что один слот часто может включать в себя более одного типа слотов - в наши дни игра может представлять собой слот с 5 барабанами, который сочетает в себе элементы технологии 3D, бонусные функции и многое другое.

Стратегия игры

Поскольку игровые автоматы абсолютно случайны, реальной стратегии для их игры нет. Математика не имеет значения в слотах, как в покере, блэкджеке или даже рулетке. Тем не менее, есть несколько основных методов стратегии, которые вы можете использовать, чтобы выбрать, в каком онлайн-казино зарегистрироваться и в каких онлайн-слотах играть. Выбор правильного игрового автомата очень важен. Очевидно, что лучше сыграть что-нибудь интересное - если вам нравятся фильмы, то вам подойдет определенный слот на тему кино. Если вы хотите вспомнить о фруктовых автоматах, в которые вы играли в пабе много лет назад, сейчас есть онлайн-версии этих игр.