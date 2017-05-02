Белорусская мебель из массива: обоснованные позиции лидера

Обустройство интерьера, как известно, начинается с выбора качественных, долговечных и мебельных изделий. Насколько гармонично они интегрируются в уже существующий стиль дизайна помещений, зависит от умения собственника недвижимости соединять различные по структурному назначению предметы. Мебельные товары будут украшением жилья в том случае, если к их покупке подойти с полной ответственностью.

Обоснованное лидерство белорусских компаний на рынке мебельной продукции

Белорусские производители уже не первый год доказывают на деле свой профессионализм в изготовлении конструкций для отдыха в домашней обстановке и хранения вещей.

В последние годы белорусская мебель из массива стала одним из востребованных товаров не только на внутреннем рынке страны, но и завоевала лидирующие экспортные позиции.

По каким характеристикам товары для дома из натурального дерева белорусского происхождения превосходят создаваемые на внутреннем российском рынке изделия?

Во-первых, на позицию лидера мебельные конструкции выводит их безупречное качество. Над получением элементов интерьера, которые отвечали бы всем требованиям по стандартизации, трудятся настоящие мастера с многолетним опытом в этой области. Во-вторых, к каждой товарной позиции прилагается сопроводительная документация, в которой отдельный акцент сделан на гарантийных обязательствах самого мебельного предприятия. Компания таким путем дарит будущему владельцу шкафа, тумбы, комода или обеденного стола большую уверенность в том, что изделия прослужат долго, а заводской брак может быть устранен по соответствующим документально подтвержденным заверениям изготовителя. В-третьих, белорусские компании, заводы и мебельные предприятия выпускают товары того направления, спрос на которые заведомо оценен и проанализирован службами маркетинга. Работа происходит четко под запросы будущих собственников продукции. В-четвертых, белорусский мебельный бизнес базируется на производстве товаров, обладающих некой уникальностью. Покупателя привлекают различные элементы фурнитуры, инновационные технологические процессы, работы дизайнеров-мастеров.

Акцент на приверженности строгим направлениям во внешности мебельных ансамблей

Есть наиболее востребованные типы дизайнерских решений, в которых белорусские предприятия изготавливают мебельные конструкции.

Любой дизайнерский стиль украсит классическая мебель. Она может представлять собой модели из натурального дерева, что довольно положительно воспринимают покупатели товаров для обустройства коттеджей, квартир и таунхаусов в традиционном направлении.