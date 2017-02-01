10 важных элементов для гостиной в стиле прованс

Необычный и мощный внешний вид мебельных аксессуаров в данной стилистике возможен благодаря использованию натурального древесного массива и его имитаций, которые имеют идентичную древесную фактуру, ДСП и МДФ.

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Важные элементы мебели в прованских гостиных

Чтобы мебель наполняла атмосферу особой теплотой и уютом, в диванной обивке используют различные узоры – цветы, зелень, клетку, ненавязчивую полоску; Обязательное условие – красивые, удобные подушки, которые будут чудесно смотреться как на прямом ровном диване с тканевой обивкой и твердыми подлокотниками, так и на массивной мебели, имеющей необычную округлую форму; Громоздкий, изношенный комод прованс с четкими линиями и потертостями – классика жанра прованского стиля; Облупившиеся ножки, расписной фасад и наличие кованых элементов в конструкции комода – лучшее решение для комодов в стиле прованс; Настоящая кровать прованс – это двуспальная, изящно украшенная модель больших размеров из натурального дерева. Лучшие изделия украшаются элементами ковки и выраженными однотонными узорами;

Наличие неотъемлемых декоративных элементов спальни – нежного текстиля, разнообразных подушек и прикроватных тумбочек, добавляет в интерьер колоритную изюминку; В шкафах в стиле прованс доминирует сочетание потертостей, росписных элементов, светлой расцветки. Для них характерна грубоватая форма и наличие выдвижных антресолей; Отталкиваясь от цветовой гаммы и стиля обивки целесообразно подбирать варианты текстильных аксессуаров; Оживить интерьер можно добавлением дозированных оттенков в мебельных декоративных аксессуарах – оранжевых, желтых, лазурных, лавандовых; Изысканный деревянный затонированный или покрытый патиной шкаф в стиле прованс с легким налетом старины будет вызывать всеобщее восхищение.

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