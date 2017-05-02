Где недорого остановиться в Сочи

Что посмотреть?

Дзыхринское ущелье, размещенное недалеко от Адлера, поражает туристов гармонией природных компонентов. Канаты лиан, пышные стены самшита, валуны, покрытые вековыми мхами – все это ущелью ему волшебный вид.

Гора Ахун с величественной башней, построенной в романском стиле, – прекрасная достопримечательность. Отсюда открывается завораживающий вид на море. Обязательно совершите сюда прогулку.

В горах недалеко от Сочи археологи насчитали около 400 пещер. Однако только их десятая часть представляет для науки интерес. По дороге к Красной Поляне, на обрыве около реки Мзымта, расположена самая популярная пещера Кавказа – Ахштырская, которая покорит душу каждого туриста.

Олимпийский парк Сочи – это место с особым значением для города. Именно благодаря ему именитая курортная столица России прославилась на весь мир в качестве столицы Олимпийских игр. Здесь находятся основные спортивные сооружения Олимпиады. Не пройдите мимо!

Мир сказочных русалок, леших, добрых русских богатырей, страшных Баб Яг, а также дремучих дубрав – это волшебный мир увлекательного "Сочи Парка". Его уникальность заключается в современных и головокружительных аттракционах, которые здесь возведены на базе старинных славянских мифов.

Отдых в Адлере, как правило, ассоциируется с теплым Черным морем, субтропической природой и целебным морским воздухом. Однако можно ли представить отпуск без сладостей, вина и южных фруктов? Эти и иные вкусные атрибуты Сочи можно отыскать на Адлерском рынке.

Самая высокая гора в Сочи и высочайшая часть Гагр достигает 3256 м. Гора Агепста – это живописная гора массива Гагрского хребта. Она отлично просматривается, если стоять в смотровой башне на горе Большой Ахун. Полюбуйтесь!

Около Красной Поляны расположена интереснейшая природная достопримечательность – это каньон реки Псахо. Большая расщелина возникла из-за произошедшего здесь тысячелетия назад мощного землетрясения, а также продолжительного влияния потока воды. Интересное место.

Где остановиться?

Сеть отелей AccorHotels приглашает всех гостей Сочи остановиться в уютных, современных и чистых номерах. Здесь вежливый персонал, приемлемые цены, вкусная кухня и все важные удобства, которые необходимы современному туристу! Вы, несомненно, по достоинству оцените отдых в этой сети отелей!