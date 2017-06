Топ-3 азиатских фондовых рынка

В первую очередь это связано с тем, что не все брокеры дают прямой электронный доступ на азиатские биржи. Однако существуют брокерские компании, дающие эту возможность ( например, прайм-брокер EXANTE , отзывы о котором говорят о его порядочности и открытости). Вторая причина - неудобное время открытия бирж для центрального региона России (начиная с 4 утра по МСК). Поэтому торговля на азиатских биржах больше подходят трейдерам, живущим в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Тем не менее мы рекомендуем воспользоваться возможностью, которую дает платформа EXANTE (смотрите отзывы о торговом терминале на форумах) для торговли на азиатском рынке.

Какие азиатские площадки являются наиболее привлекательными для инвесторов? Давайте разбираться.

Токийская фондовая биржа (TSE - Tokyo Stock Exchange)

Токийская фондовая биржа по праву занимает первое место среди торговых площадок Азии и третье место среди мировых бирж, уступая лишь NYSE и NASDAQ. Её суммарная капитализация составляет 4.3 трлн долларов, а количество компаний, представленных в листинге - около 2 тысяч. Среди знаменитых японских корпораций, чьи акции торгуются на TSE, встречаются Toyota Motors, Canon, Nintendo, Yamaha Motors, Nissan Motors, Sony и многие другие.

Шанхайская фондовая биржа (SSE - Shanghai Stock Exchange)

Шанхайская фондовая биржа является биржей номер 2 в азиатском регионе. Она уступает место только Токийской бирже. Суммарная капитализация компаний фондового рынка составляет 4 триллиона долларов, что больше, чем на других азиатских рынках. Кроме того, она знаменита большим объемом торгов. Однако SSE уступает Гонконгской бирже по числу самих предприятий (около 1 тысячи). Здесь происходят операции с ценными бумагами таких гигантов, как Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, PetroChina, Huaneng Power, Great Wall Motor, Air China, China Railway Construction.

Гонконгская фондовая биржа (HKEx - Hong Kong Stock Exchange)

Гонконгская фондовая биржа входит в семерку крупнейших мировых фондовых рынков. Суммарная капитализация компаний, акции которых торгуются на HKEx, составляет 3 триллиона долларов. Однако Число самих предприятий - около 2 тысяч, что на тысячу больше, чем на Шанхайской. Большинство компаний, представленных на бирже, - это предприятия Гонконга и Китая, самые крупные из которых это China Mobile, Cathay Pacific, Bank of China, Air China. Однако есть ряд фирм из Южной Кореи, Малайзии и Тайваня.

Через какого брокера торговать на азиатском рынке

Один из брокеров, предоставляющих доступ (DMA) на TSE, SSE и HKEx, - это брокер EXANTE. Отзывы трейдеров об этой компании достаточно хорошие, фирма отличается высоким уровнем надежности. При работе с азиатскими фондовыми биржами брокерские комиссии обычно составляют 0.1% и выше от суммы сделки, а минимальные комиссии за сделку начинаются от 2 долларов. Комиссия брокера EXANTE - 0.25% от сделки, но зато отсутствуют минимальная комиссия, скрытые платежи, комиссии за открытие и ведение счета и за пользование терминалом. Согласно отзывам клиентов EXANTE, такая политика очень удобна, все открыто и прозрачно.

Кроме брокера EXANTE, доступ на Токийскую, Шанхайскую и Гонконгскую биржи дают Interactive Brokers и Saxo Bank. Как видите, глобальных брокеров не так много.