Крышки для закатки банок Маринадия - своё есть своё

Время консервировать пришло. Компания Белорусского производства предлагает приобрести закаточные крышки недорого. Мы производим крышки двух видов:

одноразовые;

многоразовые.

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Крышки металлические Twist Off, с диаметром 82, ТО-91 (фирма "МАРИНАДИЯ")

Доставить готовы в любую часть Российской Федерации или стран СНГ. Товары "Маринадия" хоть и являются белорусской компанией, в России они хорошо известны. Уже многие значимые в жизни людей магазины сотрудничают с нами, это, конечно, хорошо и удобно, но возвращаясь к наценкам, всё-таки выгоднее приобрести товар вам будет без посредников, сделав заказ на нашем официальном сайте.

Подробно о видах крышек

Винтовой вид крышек, чтобы закатывать стеклянные банки, имеющие горловину третьего типа. На Российском рынке крышки "Мариндия" стали очень популярными, особенно с такими параметрами. Купить закаточные крышки для консервации банок в Москве недорого можно во многих торговых точках, чтобы вы лучше понимали их происхождение, то предоставим состав крышек. Состоит данный вид из жести, белой и пищевой. Адгезионный лак покрывает внутреннюю сторону, а слой пластизоли служит для герметичности. Крышки обещают плотно зафиксироваться, благодаря упорам, созданным на внутреннем ободке.

Параметры:

высота - 11 мм

наружный диаметр - 85 мм

Металлическая крышка СКО 1-82 (фирма "МАРИНАДИЯ")

Такая крышка имеет уплотнитель из резины и подходит для горловины первого типа.

Размеры:

внешний диаметр - 89,6 мм

высота - 6,9 мм

Набор включает в себя 50 штук, коробка - 600, а пакет - 400. Это средние показатели, на самом деле в коробку может входить до 1200 штук.

Состав: белая лужения, внутри покрыта пищевыми и защитными лакокрасочными материалами, снаружи покрыта крышка пищевым лаком, соответствует всем требованиям безопасности и пригодна для использования.

Закаточные крышки с рисунком

Цены на закаточные крышки с рисунком под заказ ничем не дороже обычных крышек. Выбор на рисунки ну просто огромный. По ободку мы пускаем логотип компании "Маринадия", а сама крышка может быть раскрашена в различные цвета, декорирована композициями с изображением фруктов и овощей. Вы всегда имеете возможность выбрать или заказать свое оформление, которое будет выполнено в ближайшие сроки и на высшем уровне. Также в дизайн входит такой вариант, который включает в себя изображение на крышки полезной информации о продукции "Маринадия". Стоимость крышек уточняйте самостоятельно, учитывайте НДС, но по сравнению с другими производителями, продукция "Маринадия" стоит дешево.