Гравировка на памятниках: виды и особенности

Чтобы увековечить память усопшего, мало одной лишь могильной плиты, пусть даже и самой дорогой. Куда важнее запечатлеть образ человека, выразительные черты его лица. Именно портрет покойника, памятные слова о нем и различные декоративные вставки превращают безликий кусок гранита в настоящий памятник. А лучшим средством для этого служит гравировка.

Данная операция представляет собой постепенное снятие верхнего слоя камня, в процессе которого обнажается порода более светлых оттенков. После полученные выемки заполняются специальным раствором, в качестве которого зачастую применяется сусальное золото, а по мере его высыхания вся поверхность плиты полируется. Главное преимущество этого способа изготовления изображений заключается в том, что выгравированные элементы не подвергаются никаким воздействиям окружающей среды и могут сохранять свой вид на протяжении многих десятилетий.

Но есть у этого способа и один минус: при использовании цветных камней изображение получается блеклым и невзрачным, поэтому в таких случаях используют золотую краску. Впрочем, стоит знать, что отличают такие элитные памятники цены фото их всегда имеются в каталогах производителей.

Ручная или автоматическая гравировка?

Ручная гравировка – процесс трудоемкий и длительный. Художник-оформитель несет двойную ответственность: он должен не только качественно выполнить свою работу, но и соблюсти определенный нравственный аспект, ведь плод его трудов будет символом воплощения умершего человека для его родственников. Результат во многом зависит от качества самой фотографии. Человек должен быть изображен в естественном положении, со спокойным выражением лица, максимально свойственным ему. Стоит помнить, что специалист не был знаком с покойником, а потому каждая неверно оформленная деталь может привести к искажению всего портрета. Не стоит доверять гравировку начинающему мастеру. Даже если перед вами отличный портретист, это еще не значит, что он владеет всеми навыками высечки по камню.

При выборе автоматической гравировки, вы можете неплохо сэкономить. А благодаря специальным машинным вставкам, появляется возможность поместить фигуру человека среди декоративных элементов и даже целых пейзажей. Для сохранения качества изображения рекомендуется воспользоваться услугами художника, который отретуширует и подкорректирует портрет.