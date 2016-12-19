Укладка коленчатого вала в блок двигателя

Снимают крышки коренных подшипников и устанавливают в постели вкладыши, подобранные по шейкам колен, чатого вала. При этом фиксирующие усики вкладышей должны совпадать с пазами в блоке и в крышках. Вкладыши донрессовывают при помощи легкой деревянной оправки, сообщает сайт новостей Украины и мира сегодня UkrNews24.net

Далее устанавливают крышки с вкладышами на блок, надевают на шпильки замочные шайбы (у двигателя Д-54) и затягивают гайки, совместив их метки с метками на шпильках. Выполняя эти операции, нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы не перепутать детали местами.

После затяжки гаек проверяют овальность и конусность подшипников и убеждаются в том, что зазор между подшипниками и шейками коленчатого вала находится в допустимых пределах. Проверяют также соосность коренных подшипников. Это делается при помощи скалки и щупа, вводимого между поверхностью вкладышей и скалкой. Несовпадение постелей под вкладыши допускается до 0,02 мм, подробнее читайте тут.

Надо помнить, что спиливать плоскости разъема блока и крышек и подкладывать прокладки между вкладышами и их постелями не разрешается. Перед окончательной установкой коленчатого вала рекомендуется проверить прилегаемость его шеек к поверхности вкладышей. Для этого шейки вала смазывают тонким слоем краски, вал укладывают в подшипники и после затяжки гаек поворачивают. У правильно установленного подшипника площадь прилегания к шейке вала должна составлять не менее 80—85% всей рабочей поверхности.

Закончив эти контрольные операции, снимают крышки и смазав вкладыши дизельным маслом, укладывают коленчатый вал в блок. Гайки коренных подшипников затягивают в определенной последовательности, начиная со среднего подшипника и кончая крайними. После затяжки щуп толщиной 0,03 мм не должен проходить между плоскостями разъема дальше чем на 5 мм. Между плоскостями разъема крышки и гнезда пятого (упорного) коренного подшипника зазор допускается до 0,05 мм.

Коленчатый вал считается установленным правильно, если его можно свободно провернуть руками за фланец маховика. Продольный люфт вала не должен превышать 0,5 мм для двигателей КДМ-46 и КДМ-100 и 0,3 мм для остальных двигателей.

Установка шатунно-поршневой группы. Перед установкой все детали шатунно-поршневой группы, а также гильзы цилиндров и шейки коленчатого вала протирают чистой тряпкой. Блок укладывают на бок.