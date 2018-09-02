Полки для обуви от компании plastic-shop.in.ua - помогут навести порядок в коридоре

Выбор мебели для прихожей иногда становится проблематичным, особенно для жителей малогабаритных квартир. Ограниченная площадь не дает возможности установить полноценный шкаф или гардеробную. И даже если небольшой шкаф вмещается, то для обувниц места не остается. В таком случае приходит на помощь многофункциональная полка, состоящая из нескольких ярусов. Четырех или пятиярусные конструкции – идеальный вариант для прихожей любой площади и формы.

Интернет-магазин Plastic-Shop предлагает широкий ассортимент полок для обуви по низким ценам с доставкой по Украине. Каждая позиция предусмотрена подробной информацией о модели, качественными фотографиями, отзывами и актуальными ценами. Через фильтр сайта, вы сможете задать параметры поиска товаров, выбирая только то, что действительно интересует.

В каталоге магазина содержатся полки для обуви с такими характеристиками:

Открытые и закрытые фасады.

Угловые модели для компактного размещения.

Различные по размерам конструкции.

Полки оснащаются дополнительным местом для сидения.

Изделия предусмотрены выдвижными ящиками для сбережения щеток и кремов для обуви.

Конструкции имеют разную высоту для размещения высокой и низкой обуви.

Каждая понравившаяся модель доступна к заказу благодаря нашему онлайн-сервису plastic-shop.in.ua. Богатый выбор позволяет выбрать полку для обуви любого размера, цвета и формы.

Разновидности

Современные производители предоставляют следующие виды обувниц:

Этажерка. Выполняются по единому принципу, но наделены различной шириной, глубиной и высотой. Оставленная на виду обувь отлично проветривается, что является существенным плюсом, особенно при сырой и дождливой погоде.

Тумба. Наличие фасадов – отличительная черта конструкции. Двери могут быть распашными, откидными или раздвижными. Габариты и число полок варьируется от требований клиента.

Модели с сиденьем освобождают место в прихожей, позволяя избежать установки пуфа, стула в комнате.

Узкие модели «слим» - еще один вид обувного шкафа. Компактные по ширине изделия экономят пространство и вмещают большое количество пар.

Модели с функцией сушки. К примеру, со встроенной ультрафиолетовой лампой для сушки и дезинфекции обуви.

Чтобы купить пластиковые полки для обуви необходимо оставить заявку на нашем сайте или связаться с менеджерами по телефону.

Источник: https://plastic-shop.in.ua/tovaryi-dlya-doma/inventar-dlya-doma/plastikovaya-mebel-dlya-xraneniya-veshhej/polki/obuvnyie-polki/