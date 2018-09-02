Доставка сборных и проектных грузов

Транспортно-логистический оператор «Канавара Групп» предлагает комплексные услуги по организации коммерческих грузоперевозок по всему миру. В том числе мы профессионально решаем задачи доставки сборных и проектных грузов из Европы, Азии и Америки.
Организуем любые дополнительные услуги по подготовке и осуществлению отгрузки, и транспортировки товарной партии, крупногабаритных и нестандартных единиц:
● консолидацию и ответственное хранение, упаковку, маркировку;
● поиск и найм специализированной перевозочной техники и погрузочного оборудования;
● согласование маршрута автоперевозки негабарита с властями, транспортными и дорожными службами;
● оформление необходимых для перевозки (и экспорта) документов в стране отгрузки.
Решим все организационные и технические задачи, связанные с международной доставкой сборной поставки или проектного груза морским, железнодорожным или автомобильным транспортом:
● морской фрахт;
● подача жд платформ, вагонов, площадок;
● прием и обработка в порту, на станции;
● оформление погрузочных, транспортных и сопроводительных документов.
Обеспечим условия для беспрепятственного ввоза товаров в Россию:
● подготовка условий для размещения комплексных и нестандартных грузов в ЗТК поста оформления;
● дополнительные согласования в таможне – определение кода ТНВЭД ЕАЭС, оформление классификационных решений, анализ рисков, расчет таможенной стоимости и платежей;
● соблюдение запретов и ограничений - помощь в получении разрешительных документов на товары;
● терминальное сопровождение груза в период пребывания под таможенным контролем;
● предсказуемое и результативное декларирование, выпуск под выбранную таможенную процедуру.
Организуем транспортировку «растаможенных» или транзитных грузов по территории РФ к месту назначения или декларирования на внутреннем т/п.
Компания «Канавара Групп»:
● поддерживает прямые договорные отношения с транспортными предприятиями, портовыми терминалами, складами временного и ответственного хранения;
● может опереться на мощную поддержку коллег по логистическому цеху более чем в 120 странах мира;
● располагает свидетельствами о включении в реестр таможенных представителей, а также уполномоченных таможенных операторов ФТС РФ;
● имеет штатных представителей в зоне деятельности таможенных постов СЗТУ и МОТ.
Получить бесплатную консультацию и расчет цены на доставку в Россию сборного или проектного груза можно через форму заявки на сайте компании
Транспортно-логистический оператор «Канавара Групп» предлагает комплексные услуги по организации коммерческих грузоперевозок по всему миру. В том числе мы профессионально решаем задачи доставки сборных и проектных грузов из Европы, Азии и Америки.
Организуем любые дополнительные услуги по подготовке и осуществлению отгрузки, и транспортировки товарной партии, крупногабаритных и нестандартных единиц:
● консолидацию и ответственное хранение, упаковку, маркировку;
● поиск и найм специализированной перевозочной техники и погрузочного оборудования;
● согласование маршрута автоперевозки негабарита с властями, транспортными и дорожными службами;
● оформление необходимых для перевозки (и экспорта) документов в стране отгрузки.
Решим все организационные и технические задачи, связанные с международной доставкой сборной поставки или проектного груза морским, железнодорожным или автомобильным транспортом:
● морской фрахт;
● подача жд платформ, вагонов, площадок;
● прием и обработка в порту, на станции;
● оформление погрузочных, транспортных и сопроводительных документов.
Обеспечим условия для беспрепятственного ввоза товаров в Россию:
● подготовка условий для размещения комплексных и нестандартных грузов в ЗТК поста оформления;
● дополнительные согласования в таможне – определение кода ТНВЭД ЕАЭС, оформление классификационных решений, анализ рисков, расчет таможенной стоимости и платежей;
● соблюдение запретов и ограничений - помощь в получении разрешительных документов на товары;
● терминальное сопровождение груза в период пребывания под таможенным контролем;
● предсказуемое и результативное декларирование, выпуск под выбранную таможенную процедуру.
Организуем транспортировку «растаможенных» или транзитных грузов по территории РФ к месту назначения или декларирования на внутреннем т/п.
Компания «Канавара Групп»:
● поддерживает прямые договорные отношения с транспортными предприятиями, портовыми терминалами, складами временного и ответственного хранения;
● может опереться на мощную поддержку коллег по логистическому цеху более чем в 120 странах мира;
● располагает свидетельствами о включении в реестр таможенных представителей, а также уполномоченных таможенных операторов ФТС РФ;
● имеет штатных представителей в зоне деятельности таможенных постов СЗТУ и МОТ.
Получить бесплатную консультацию и расчет цены на доставку в Россию сборного или проектного груза можно через форму заявки на сайте компании