Доставка сборных и проектных грузов

Транспортно-логистический оператор «Канавара Групп» предлагает комплексные услуги по организации коммерческих грузоперевозок по всему миру. В том числе мы профессионально решаем задачи доставки сборных и проектных грузов из Европы, Азии и Америки.

Организуем любые дополнительные услуги по подготовке и осуществлению отгрузки, и транспортировки товарной партии, крупногабаритных и нестандартных единиц:

● консолидацию и ответственное хранение, упаковку, маркировку;

● поиск и найм специализированной перевозочной техники и погрузочного оборудования;

● согласование маршрута автоперевозки негабарита с властями, транспортными и дорожными службами;

● оформление необходимых для перевозки (и экспорта) документов в стране отгрузки.

Решим все организационные и технические задачи, связанные с международной доставкой сборной поставки или проектного груза морским, железнодорожным или автомобильным транспортом:

● морской фрахт;

● подача жд платформ, вагонов, площадок;

● прием и обработка в порту, на станции;

● оформление погрузочных, транспортных и сопроводительных документов.

Обеспечим условия для беспрепятственного ввоза товаров в Россию:

● подготовка условий для размещения комплексных и нестандартных грузов в ЗТК поста оформления;

● дополнительные согласования в таможне – определение кода ТНВЭД ЕАЭС, оформление классификационных решений, анализ рисков, расчет таможенной стоимости и платежей;

● соблюдение запретов и ограничений - помощь в получении разрешительных документов на товары;

● терминальное сопровождение груза в период пребывания под таможенным контролем;

● предсказуемое и результативное декларирование, выпуск под выбранную таможенную процедуру.

Организуем транспортировку «растаможенных» или транзитных грузов по территории РФ к месту назначения или декларирования на внутреннем т/п.

Компания «Канавара Групп»:

● поддерживает прямые договорные отношения с транспортными предприятиями, портовыми терминалами, складами временного и ответственного хранения;

● может опереться на мощную поддержку коллег по логистическому цеху более чем в 120 странах мира;

● располагает свидетельствами о включении в реестр таможенных представителей, а также уполномоченных таможенных операторов ФТС РФ;

● имеет штатных представителей в зоне деятельности таможенных постов СЗТУ и МОТ.

Получить бесплатную консультацию и расчет цены на доставку в Россию сборного или проектного груза можно через форму заявки на сайте компании

Транспортно-логистический оператор «Канавара Групп» предлагает комплексные услуги по организации коммерческих грузоперевозок по всему миру. В том числе мы профессионально решаем задачи доставки сборных и проектных грузов из Европы, Азии и Америки.

Организуем любые дополнительные услуги по подготовке и осуществлению отгрузки, и транспортировки товарной партии, крупногабаритных и нестандартных единиц:

● консолидацию и ответственное хранение, упаковку, маркировку;

● поиск и найм специализированной перевозочной техники и погрузочного оборудования;

● согласование маршрута автоперевозки негабарита с властями, транспортными и дорожными службами;

● оформление необходимых для перевозки (и экспорта) документов в стране отгрузки.

Решим все организационные и технические задачи, связанные с международной доставкой сборной поставки или проектного груза морским, железнодорожным или автомобильным транспортом:

● морской фрахт;

● подача жд платформ, вагонов, площадок;

● прием и обработка в порту, на станции;

● оформление погрузочных, транспортных и сопроводительных документов.

Обеспечим условия для беспрепятственного ввоза товаров в Россию:

● подготовка условий для размещения комплексных и нестандартных грузов в ЗТК поста оформления;

● дополнительные согласования в таможне – определение кода ТНВЭД ЕАЭС, оформление классификационных решений, анализ рисков, расчет таможенной стоимости и платежей;

● соблюдение запретов и ограничений - помощь в получении разрешительных документов на товары;

● терминальное сопровождение груза в период пребывания под таможенным контролем;

● предсказуемое и результативное декларирование, выпуск под выбранную таможенную процедуру.

Организуем транспортировку «растаможенных» или транзитных грузов по территории РФ к месту назначения или декларирования на внутреннем т/п.

Компания «Канавара Групп»:

● поддерживает прямые договорные отношения с транспортными предприятиями, портовыми терминалами, складами временного и ответственного хранения;

● может опереться на мощную поддержку коллег по логистическому цеху более чем в 120 странах мира;

● располагает свидетельствами о включении в реестр таможенных представителей, а также уполномоченных таможенных операторов ФТС РФ;

● имеет штатных представителей в зоне деятельности таможенных постов СЗТУ и МОТ.

Получить бесплатную консультацию и расчет цены на доставку в Россию сборного или проектного груза можно через форму заявки на сайте компании