Как получить налоговый вычет за кассовый аппарат

В 2017 году Налоговый кодекс претерпел изменения, в результате которых предприниматели получили возможность компенсировать расходы на приобретение онлайн-кассы
– как в полном режиме, так и в частичном. Рассмотрим, кто обладает данной возможностью, как быстро можно получить данный вычет и в каком объеме.
Люди, обладающие правом на вычет
Правительство поставило перед собой цель – уменьшить нагрузку на людей, ведущих бизнес, на которых обязанность использовать кассу до нововведений не возлагалась. Поэтому льготы имеют отношение к ИП, которые трудятся на ЕНВД и патенте. Если организация/ИП работают на какой-либо иной системе налогообложения, то получить вычет при приобретении кассы они не могут.
Условия действуют для оформления вычета
Компенсация представляется в таком размере – 18 тысяч рублей. Перечень затрат, которые допустимо включать в расходы:
- приобретение кассы;
- фискальный накопитель;
- ПО;
- настраивание оборудования.
Есть два условия, которые требуется соблюдать для получения вычета.
- Необходимо, чтобы модель и онлайн-кассы, и накопителя состояли в реестре ФНС.
- ККТ требуется поставить на налоговый учет до 1.07.2019 (кроме случаев, когда крайний срок установки кассы – 1.07.2018, а предприниматель пропустил его. Но если предприниматель откроет собственное дело после 1 июля 2018 года и сразу поставит онлайн-кассу, то получить вычет он сможет до конца 2018 года).
Вычет по онлайн-кассам, действующий для ЕНВД
Работая на ЕНВД, предприниматель получает вычет посредством снижения суммы налога к уплате в соответствующей декларации. Она составляется в стандартном режиме, однако налог не уплачивается, пока он не станет больше размера вычета. Учет расходов допускается вести в 2018-2019 годах, однако не раньше того, как касса была поставлена на учет. Чтобы рассчитывать на обещанный вычет, предпринимателю требуется купить и настроить кассу, после чего провести все необходимые регистрационные действия. Предпринимателям на ЕНВД, сфера деятельности которых имеет отношение к общепиту или розничной торговле, нанимающих сотрудников, следовало приобрести и зарегистрировать онлайн-кассу до 1 июля 2018 года. У них была возможность снизить размер единого налога за все кварталы текущего года, кроме первого. Предел вычета составляет 18 тысяч рублей. Сумма, которую можно компенсировать, зависит от двух факторов – размер единого налога и расходы, понесенные на кассовое оборудование. Когда применять кассу надо начать с 1.07.2019, возможность получить вычет возникает с квартала, в котором будет произведена постановка кассы на учет, и до истечения 2019.
Как получить вычет на патенте
Есть несколько вариантов того, как получить вычет, работая на патенте. Это зависит от того, планирует ли предприниматель получить патент или он уже заплатил за него. Если патент уже есть, а необходимых патентных оплат еще нет, следует уведомить налоговую службу о том, чтобы размер патентного платежа был снижен. Аналогичное уведомление подается вместе с заявлением на то, чтобы получить патент. В результате обязанность по уплате аннулируется. ФНС была разработана и утверждена форма для уведомления. Однако оформлять документацию допускается и в свободной форме. Потребуется только прописать сведения о ККТ и сумму расходов, которые были подтверждены. Когда ИП купил сразу несколько патентов, причем цена каждого из них ниже размера вычета, то у человека есть возможность снизить плату за иные патенты на остаток суммы вычета. Когда ИП сделал патентные платежи, то следующий шаг – отправить в налоговую заявление о том, чтобы ему была зачтена или возвращена сумма сверх уплаченного налога. После этого ему будет предоставлен вычет. Таким образом, предприниматель, работающий на патенте, для получения вычета за приобретение онлайн-кассы: 1) или отправляет в налоговую соответствующее уведомление, в результате чего необходимость оплачивать патент исчезает; 2) или отправляет заявление о том, чтобы был произведен зачет либо возврат, в результате чего уже осуществленные оплаты будут ему возвращены или повторно зачтены с иными платежами. скачать dle 10.1русский торрент трекер