Все о работе ЧОП

Российские ЧОПы предоставляют охранные услуги частным лицам и представителям компаний. За год, согласно разным оценкам, они предотвращают десятки тысяч правонарушений, а это не только спасение имущества от хищения, но и защита жизни, здоровья людей. Возможно, вас заинтересует старый, но актуальный материал про ЧОП, в котором говорится о выборе охранной фирмы, моментах, которые нужно учитывать. Этой теме посвящена наша статья.

Преимущества комплексного подхода к обслуживанию

Чем более опытной и крупной является компания, тем шире спектр предоставляемых ей услуг. В идеале следует выбирать программы комплексных обслуживаний под ключ – когда в одной команде работает штат специалистов широкого профиля. Такой подход дает массу преимуществ заказчику, позволяет экономить время, деньги. Проектную документацию ведет один исполнитель, он же отвечает за обслуживание, установку оборудования. В случае срабатывания тревожной кнопки на вызов приедет группа мобильного реагирования.

В идеале в одном месте вы сможете заказать такие услуги:



физическая охрана объектов;



вызов групп мобильного реагирования;



пультовая охрана;



установка сигнализаций;



организация видеонаблюдения, осуществление контроля доступа;



проведение электроизмерений.



Обязательно наличие разрешений для ведения соответствующих видов деятельности. Профессиональные компании обычно не экономят средства на содержание диспетчерского центра мониторинга, который работает 24/7.

Принципы ценообразования и условия сотрудничества по договору

Неприятные сюрпризы в будущем во многом способен предотвратить правильно составленный договор о предоставлении услуг. Его наличие – подстраховка сразу для двух сторон. В штате солидной охранной фирмы должен быть юрист, который детально изложит на бумаге все взаимные обязательства сторон. Ваша задача – внимательно изучить каждый пункт соглашения, в идеале запросить копию документа для консультации с юристом.

Обязательно наличие положений о материальной ответственности. Небольшие ЧОП обычно гарантию не дают, поскольку не располагают достаточными суммами средств на счетах. Очень желательно наличие страхования рисков. Уважающие себя фирмы работают по продуманным до мелочей договорам, предоставляют пакет документов для ознакомления по запросу клиента.

Стоимость услуг зависит от ряда факторов, основные – репутация фирмы, перечень предоставляемых сервисов, защита от рисков, охраняемая площадь, пр. Наведите справки об условиях работы разных организаций, сравните цены и выберите средний вариант. Слишком дешевыми качественные услуги быть не могут. Уточните заранее, что именно входит в цену обслуживания.