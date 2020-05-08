Олимп бк зеркало сайта — прямиком от производителя

Олимп БК зеркало сайта – как эффективно обойти блокировку

В 2004 году в Казахстане появилась букмекерская контора, которая получила название Олимп. Со временем ресурс стал популярен в России и ряде стран СНГ, но в 2014 году в силу вступили законодательные меры регулирования деятельности букмекерских контор, и данный портал перешел в категорию нелегальных. Однако подобные обстоятельства не остановили поклонников спортивных ставок, и Олимп БК зеркало сайта остается одним из наиболее посещаемых порталов в сети.

Как найти актуальные ссылки на зеркало

Зеркальная технология – это эффективный способ обойти блокировку и продолжить делать ставки. Однако главная проблема заключается в том, что для этого необходимо отыскать рабочую ссылку. Копии официального сайта блокируются наряду с основным ресурсом, и придется потратить некоторое время на поиск актуального зеркала. Бк олимп официальный сайт не предоставляет такой информации, так как вопрос ограничения касается только пользователей из некоторых стран. По этой причине заняться поиском придется самостоятельно или настроить на своем компьютере защищенное соединение, которое изменяет адрес IP и географическое положение, поэтому вы получаете доступ ко всем заблокированным сайтам.

Вот несколько способов, как быстро отыскать рабочее зеркало:

Мобильное приложение. Можно скачать мобильное приложение, которое легко устанавливается на любой гаджет. На данный момент мобильные программы не подвергаются блокировке, поэтому пользователи могут делать ставки в обычном режиме, используя смартфон.



Телеграм-канал. Букмекерская контора ведет официальный канал в Телеграм, где можно получить актуальную информацию из первых рук.



Служба поддержки. Можно обратиться в службу поддержки, и представители букмекера предоставят ссылки на рабочие зеркала.



Получить адрес зеркала не так уж сложно, и никто не запрещает вам использовать такие способы обхода блокировки.

Плюсы зеркальной копии

Олимп БК зеркало сайта – это точная копия основного ресурса, поэтому вы получаете доступ ко всем предложениям на портале. С помощью такой технологии можно зайти на сайт из любой точки мира и в любое время, используя данные одного аккаунта. При этом список рабочих зеркал постоянно пополняется, так как обнаруженные Роскомнадзором копии тут же блокируются.

Главное преимущество зеркала заключается в том, что вы получаете доступ к полноценной версии официального ресурса, которая полностью повторяет все функциональные особенности и элементы оформления сайта букмекера. Вам не придется заново регистрироваться, изучать линию и роспись, а также привыкать к новым особенностям расположения отдельных кнопок.

Букмекерская контора Олимп — воспользуйтесь советами игроков