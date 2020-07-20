Azino возможность наполнить кошелек

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Как вывести выигрыш из казино?

Для посетителей игровой клуб онлайн предлагает несколько вариантов. Совершить быстрый расчет можно с помощью банковской карты. Переводы осуществляются обычно за 15 минут. Альтернативный вариант – перевод на е-кошелек. Максимальный срок ожидания выигранных средств – 24 часа, что оговорено в договоре-оферте.

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