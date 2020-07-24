Мгновенные кредитные карты без отказа: в чем их преимущества

Пластиковые карты уже давно стали одним из самых востребованных платежных средств, которое удобно использовать. Чтобы иметь возможность дать клиентам кредитную карту без вероятного отказа, большинство банков делают условия не такими строгими как раньше. Например, ставят низкий кредитный лимит, чтобы каждый смог вовремя погасить задолженность.

Выбирая банк на сайте https://unicom24.ru/private/kreditnye-karty/bez-otkaza, который примет решение оформить карточку онлайн без отказа, нужно тщательно изучить все условия сделки и тарифы. Есть финансовые учреждения, где стоит высокий процент на карты без идентификации документов.

Возможность быстро и стопроцентно получить кредитку с доставкой будет полезна в безвыходных ситуациях, когда очень нужна определенная сумма на лечение, услугу или еще какое-то дело, а занять не у кого. Заведений, выдающих платежные карты с кредитом, достаточно много. Оформляя такое платежное средство, не нужно ставить высокий лимит. Стоит выбрать ту сумму, которую реально будет выплатить из вашего ежемесячного дохода.

Приобрести мгновенные кредитные карты без отказа можно у нескольких банков. Чтобы заключить выгодную сделку, для начала стоит ознакомиться с характеристиками всех учреждений.

Тинькофф

Карта Platinum пользуется спросом среди клиентов этого банка. Чтобы оформить кредитку без отказа, нужен только паспорт. Главной особенностью банка является возможность приобрести карту на расстоянии в режиме онлайн. Для соглашения необходимо всего 5 минут. После этого карту с банковским контрактом доставляет сотрудник Тинькофф.

Получить карту тут можно на таких условиях:

максимум 300 000 рублей;

процентная ставка не ниже 12%;

за первый год пользования платить не нужно, в дальнейшем 590 рублей в год;

кредит могут получить даже клиенты, которые раньше задерживали выплаты по другим займам.

Банк Восточный

Максимальная сумма кредитной карты этого банка может достигать 400 000 рублей. Можно оформить платежное средство тут, если вы согласны со следующими пунктами:

карта действует не больше 60 месяцев;

есть функция кэшбек. Покупка чего-то у партнерских организаций может принести cash back до 40%;

для оформления, которое займет несколько минут, достаточно оставить заявку на сайте банка;

нет необходимости предоставлять много документов;

56 дней нет процентов;

при обслуживании не снимается дополнительная комиссия.

После бонусного времени ставка составляет 24%. Оформить карту может человек от 21 до 71 года, рабочий стаж которого не менее трех месяцев.

Райффайзенбанк

Максимально допустимая сумма кредита составляет 600 000 рублей. Бонусный период без процентов длится 52 дня. Срок действия карты истекает спустя 5 лет.

Если клиент не успел отдать задолженность за 52 дня, то начинается кредитная ставка 29%. За обслуживание ежегодно нужно платить 1490 рублей. Для оформления необходимо соответствовать требованиям:

возраст не меньше 23 лет;

официальный заработок без налогов 25 000 рублей и выше;

стаж на нынешней работе не меньше 3 месяцев;

контактный телефон рабочего места;

кэшбек может достигать 5%, а у партнерских заведениях 40%.

Кредитная карта для индивидуального предпринимателя или ООО оформляется в банковском отделении вашего города.

МФО «Быстроденьги»

Банковское учреждение выдает карты, лимит которых не превышает 100 000 рублей. Клиент получает всю сумму через несколько минут после оформления договора. Оплата комиссионных за заявку или обслуживание не предусмотрена. Снимать необходимую сумму тоже можно без комиссии. Оформляется карта на сайте организации. Процентная ставка за год варьируется от 0,8 до 1%. Для получения нужно гражданство, паспорт и контактные данные.