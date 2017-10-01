Обзор сайта http://www.club-vulkanvegas.com/deluxe/

Каждое виртуальное казино отличается друг от друга набором автоматов и условиями. В некоторых клубах действуют достаточно высокие требования к гемблерам. Как правило, это в казино для профессионалов. Чуть мягче условия пребывания в «Вулкан Делюкс». Это игровой зал, который создан для новичков, любителей и начинающих гемблеров.
Чтобы попасть на сайт игрового зала необходимо набрать ссылку http://www.club-vulkanvegas.com/deluxe/ в вашем браузере. Открывшаяся перед вами страница – главное лобби, где можно увидеть текущие популярные автоматы, объявления о проведении турниров, приглашения зарегистрироваться, чтобы получить бонус.
Виды бонусов в казино «Вулкан Делюкс»
Без подарков не уйдет никто – это совершенно точно. Программа лояльности в «Вулкан Deluxe» достаточно сложная, но увлекательная. К примеру, существует 8 ступеней роста от «новичка» до «чемпиона». 4 первых этапа – простые, оставшиеся 4 шага сложные, а потому, при их достижении игрокам присваиваются премиум-статусы. Существуют разные виды бонусной поддержки:
• приветственный бонус – это подарок, который выдается за регистрацию в казино и внесение первого депозита. В клубе «Вулкан Делюкс» предлагается до 100% от первого взноса;
• реферальный бонус. Чтобы его получить игрокам необходимо приглашать друзей в казино. Кстати, получить этот бонус можно многократно. Чем больше приглашенных, тем больше бонусов;
• бонус за подтверждение личных данных. Например, за мобильный номер или e-mail. В качестве награды могут выступать фриспины, комппоинты и многое другое.
Необходимо отметить, что бонусная политика казино постоянно совершенствуется. В частности, проводятся дополнительные промо-акции, на которых также можно получить массу привилегий и подарков. Не менее интересно и увлекательно выглядят регулярные турниры. Они проводятся также постоянно с присуждением крупных денежных наград.
Как принять участие в турнире?
Для этого необходимо быть зарегистрированным пользователем и иметь на счету хотя бы немного денег. Выберите турнир, в котором хотите принять участие. Обязательно ознакомьтесь с условиями. Как правило, такие соревнования проводятся только среди определенных слотов, не всех.
Важно не выигрывать постоянно, а набирать специальные игровые баллы. Вы можете отслеживать свое положение онлайн в турнирной таблице. Если на момент окончания турнира вы окажитесь в ТОП 10 рейтинга лидеров, то сможете претендовать на часть выигрыша.