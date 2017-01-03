Грузовик помял засыпанную в сугробе легковушку

В одном из дворов Новосибирска имело место крайне необычное ДТП. Водитель грузового автомобиля не заметил засыпанную снегом легковушку и проехал по ее передней части. Со слов очевидцев, машину засыпало так, что она фактически сравнялась с уровнем проезжей части, потому, поворачивая, водитель думал, что лишь немного заденет снежный сугроб, который никоим образом не является препятствием для многотонного грузовика.
ДТП произошло возле дома №3 по ул. Трудовой. В результате наезда серьезно пострадала передняя часть легковой машины, по которой прошлось колесо. Особенно это касается моторного отсека, который оказался вмятым тяжелым транспортным средством фактически до уровня днища.
Новосибирцы, комментирующие инцидент в соцсетях, возмущены безответственностью владельца пострадавшей машины, который не очищал ее от снега. Отметим, что такие автомобили-сугробы не редкость во время аномальных снегопадов. На их владельцев часто жалуются сотрудники дорожных служб, ведь они мешают работе снегоуборочной техники.
Источник: nsknews.info