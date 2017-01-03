Грузовик помял засыпанную в сугробе легковушку

В Новосибирске КАМАЗ протаранил легковушку Вечером, 11 июня, в Новосибирске произошло серьезное ДТП. После столкновения грузовика и Читать далее »

Оторвавшееся колесо фуры повредило легковушку В Новосибирске произошло достаточно нестандартное ДТП. Отлетевшее от фуры колесо попало в Читать далее »