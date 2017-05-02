Обзор сайта http://energy-point.ru/production/napshell/

Устройства, известные на рынке как «капсулы для сна», появились относительно недавно – причем как на мировом, так и на отечественном. Назвать их полноценной заменой обычной кровати нельзя – и дело тут даже не в футуристическом дизайне. Различия функциональные – капсула для сна в первую очередь ориентирована на восстановление сил человека и избавления его от чувства усталости. Причем время сеанса в ней довольно короткое – порядка 20-30 минут. Понятное дело, что назвать подобный процесс сном нельзя – скорее глубокой медитацией.
Реализацией капсул для сна в нашей стране занимается несколько компаний, некоторые из них имеют представительства и в Сети. Рассмотрим одно из них в данном материале. По адресу energy-point.ru располагается портал компании, которая предлагает своим клиентам высокотехнологичные средства для сна, отдыха и релаксации. Интересует продукция компании NapShell – переходите в соответствующий раздел сайта и изучайте развернутое техническое описание, знакомьтесь с изображениями и историей создания.
Вообще, структура главного меню сайта довольно оригинальна. Она начинается не с каталога и развернутой контактной информации (хотя эти данные также представлены), а с подборки тематических материалов, описывающих важность качественного сна и отдыха вообще. Здесь же приведена информация о компании, её клиентах и партнерах. В качестве обратной связи представлены группы портала в социальных сетях, а также телефон горячей линии и адрес электронной почты. В качестве дополнительного контента на сайте представлены возможность скачивания файлов с развернутым техническим описанием той или иной модели в формате .pdf, а также прямые ссылки на англоязычные ресурсы компаний – производителей представленного на сайте оборудования.
Дизайн и цветовые решения, которые использовались при создании сайта, оставляют самые приятные впечатления. Ресурс не перегружен текстовой информацией и мультимедийным контентом – представленных данных вполне хватает для ознакомления с предложениями портала. Что касается непосредственных предложений сайта, то они довольно интересны – ведь габариты представленных устройств могут быть размещены не только дома, но и в офисе. И если вы интересуетесь самыми последними и оригинальными новинками из мира высокотехнологичных приспособлений для релаксации, то данный ресурс придется вам по душе.