Сергей Меняйло посетил новосибирский микрорайон «Чистая слобода»

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Сергей Меняйло посетил новосибирский микрорайон «Чистая слобода»В четверг, 11 мая, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил Ленинский район Новосибирска, где в рамках выездного совещания лично ознакомился с транспортной инфраструктурой микрорайона «Чистая слобода».

Ранее жители микрорайона отправили коллективное обращение в приемную Президента РФ в Сибирском федеральном округе. В данном документе говорилось о труднодоступности общественного транспорта. Полпред президента пожелал разобраться в ситуации на месте.

В настоящее время «Чистую слободу» с разными частями города связывают девять маршрутов пассажирского общественного транспорта. Зимой в микрорайоне появилась и трамвайная линия. Однако основные сложности связаны с отдаленностью некоторых домов от остановок.

Сергей Меняйло отметил, что в дальнейшем маршруты пассажирского транспорта должны разрабатываться еще на этапе проектирования микрорайонов. Также полпред президента поручил представителям транспортного департамента в ближайшее время продлить автобусные маршруты, чтобы конечные остановки были ближе к отдаленным домам.

Источник: 54rus.orgскачать dle 10.1русский торрент трекер

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