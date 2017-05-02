Сергей Меняйло посетил новосибирский микрорайон «Чистая слобода»

Новый полпред президента в СФО официально вступил в должность Новый полпред президента РФ в СФО Николай Рогожкин прибыл в Новосибирск и вступил в Читать далее »

Изменяется схема движения маршрутов в Ленинском районе С 20 февраля путь следования маршрутных такси №№ 18, 1012, а также автобусов №№ 1137, Читать далее »