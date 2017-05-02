В центре Новосибирска состоялся парад Победы

Сегодня, 05:30 Оставьте комментарий »
В центре Новосибирска состоялся парад ПобедыПразднование 72-годовщины Победы в Новосибирске началось в 9:15 с возложения цветов к бюсту героя Советского Союза А.И. Покрышкина. Спустя 15 минут на площади Ленина начал играть военный оркестр, а в 10:00 зашагали парадные расчеты солдат, курсантов и офицеров. В этом году в параде Победы были впервые задействовали сводную женскую роту Новосибирского гарнизона и «юноармейцев. В общей сложности в параде приняли участие примерно 1,6 тысяч человек.

Сразу же за пешей колонной пошла военная техника, из которой которой выделим бронетранспортеры БТР-82, бронемашины «Тигр-М СпН», противотанковые боевые машины «Конкурс», системы залпового огня «Град» и «Ураган», оперативно-тактические ракетные комплексы «Эскандер».

В небе над парадом Победы развернулось самое настоящее авиашоу, в котором приняли участие вертолеты Ми-8 и Ми-24, несколько истребителей-перехватчиков МиГ-34 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Вслед за современной техникой по центру Новосибирска поехали восстановленные ретромашины времен Великой Отечественной. Особенно выделялся легендарный танк Т-34. Ну а в небе над колонной пролетел самолет МиГ-3, который пилотировал летчик-испытатель Владимир Барсук.

В 10:45, сразу по окончании парада стартовало шествие «Бессмертный полк». В этом году его традиционный маршрут изменили. Колонны прошли от Октябрьской магистрали до Дома офицеров.

Источник: www.militarynews.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 29 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия