В центре Новосибирска состоялся парад Победы

Празднование 72-годовщины Победы в Новосибирске началось в 9:15 с возложения цветов к бюсту героя Советского Союза А.И. Покрышкина. Спустя 15 минут на площади Ленина начал играть военный оркестр, а в 10:00 зашагали парадные расчеты солдат, курсантов и офицеров. В этом году в параде Победы были впервые задействовали сводную женскую роту Новосибирского гарнизона и «юноармейцев. В общей сложности в параде приняли участие примерно 1,6 тысяч человек.
Сразу же за пешей колонной пошла военная техника, из которой которой выделим бронетранспортеры БТР-82, бронемашины «Тигр-М СпН», противотанковые боевые машины «Конкурс», системы залпового огня «Град» и «Ураган», оперативно-тактические ракетные комплексы «Эскандер».
В небе над парадом Победы развернулось самое настоящее авиашоу, в котором приняли участие вертолеты Ми-8 и Ми-24, несколько истребителей-перехватчиков МиГ-34 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Вслед за современной техникой по центру Новосибирска поехали восстановленные ретромашины времен Великой Отечественной. Особенно выделялся легендарный танк Т-34. Ну а в небе над колонной пролетел самолет МиГ-3, который пилотировал летчик-испытатель Владимир Барсук.
В 10:45, сразу по окончании парада стартовало шествие «Бессмертный полк». В этом году его традиционный маршрут изменили. Колонны прошли от Октябрьской магистрали до Дома офицеров.
Источник: www.militarynews.ru
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