Обзор сайта http://саяна24.рф/

В больших городах и районных и областных центрах огромной популярностью всегда пользуются товары народного потребления. Для этого открываются специальные розничные точки, либо же подобная продукция продается в специализированных отделах гипермаркетов.
Но для того чтобы товары, пользующиеся большим спросом среди населения и такие необходимые в быту, всегда были в наличии, у розничных продавцов должны быть проверенные поставщики. Удобнее и надежней всего работать с отечественными компаниями. Такой как раз является сибирская торговая компания «Саяна». В свою очередь она – дистрибьютор продукции таких брендов и марок, как «РУСАЛ», «ЕвроХаус», «Liga Pack», и другие.
Специализируется компания «Саяна» на оптовой продаже товаров народного потребления. Причем, по весьма демократичной стоимости. Весь широчайший ассортимент продукции специально разделен на категории и разделы. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте.
Разделы сайта http://саяна24.рф/ и предлагаемые в них товары
Многообразие продукции приятно удивляет:
• Для дома – в разделе найдутся бамбуковые полотенца, свечи, скатерти и т.п.;
• Детские товары – здесь представлены такие товары, как нелопающиеся мыльные пузыри, детские кулеры, и проч.;
• Для авто – качественные ароматизаторы, незамерзайка, и другие подобные и нужные товары;
• Для Дачи – шланги и москитные сетки;
• Для Кемпинга – мангалы и решетки для гриля, надувные лежаки, и т.д.;
• Для приготовления и хранения - найдется бумага для выпечки, зажимы для пакетов, одноразовая посуда, пищевая пленка, и др.;
• Для уборки дома – салфетки и губки, бытовая химия, швабры и щетки, и проч.;
• Зоотовары – лежанки, пакеты для кошачьих лотков или выгула собак.
Заказывать товары у «Саяны» выгодно по ряду причин:
Во-первых, таким широким ассортиментом могут похвастаться не многие аналогичные компании. Вся продукция прекрасного качества и всегда есть на складе.
Во-вторых, каждый месяц остатки товаров распродаются по самым демократичным ценам. С партнерами-поставщиками проводятся интересные для клиентов промоакци по продвижению продукции.
В-третьих, для удобства покупателей используются всевозможные виды доставки купленного оптового заказа. А для ряда регионов доставка осуществляется бесплатно. В течение 3-х дней после получения менеджерами заявки, товары отправляются в путь к покупателю.