Наличие в адресной строке “https” указывает на наличие сертификата SSL. Это говорит о том, что используется криптографический канал, который шифрует все данные обмена между посетителями сайта и сервером, на котором он расположен. Это высокая степень безопасности и надежности.
Наличие подобной защиты необходимо в первую очередь на тех веб-ресурсах, где важна конфиденциальность. Это могут быть интернет-магазины, сайты с приемом онлайн-платежей, соцсети и порталы, где ведется регистрация пользователей. В общем, где требуется приватность!
Сколько стоит сертификат-SSL?
Все зависит от типа используемой защиты, разработчика криптографического шрифта. В современном разнообразии можно дешево купить сертификат ssl для сайта. Есть также бесплатные сертификаты, однако их сфера использования резко ограничена. Например, не позволяется устанавливать их на коммерческих сайтах. Есть другие важные различия платного SSL:
• сертификаты можно устанавливать сразу на несколько доменных имен. Это позволяет экономить бюджет, обеспечивать защиту без дополнительных затрат;
• надежное шифрование данных, передаваемых через сайт. Ни один хакер не сможет взломать шифр, поскольку ключ будет располагаться только у владельца сертификата;
• платные SSL-сертификаты также обеспечивают более быстрый отклик сайта. Поэтому для клиентов – это будет приятным дополнением без багов и зависаний;
• уровень доверия у платных сертификатов в разы выше. Поэтому его используют в том числе банковские и финансовые учреждения, которые ведут онлайн-транзакции.
Кроме того, наличие сертификата дает пользователям сайта уверенность. Они охотнее и с чувством безопасности будут совершать платежи, переводы, а также расчеты на вашем веб-ресурсе. Стоимость сертификата невысокая. Но и затраченные деньги быстро окупаются. Поэтому, если вы заботитесь о безопасности собственных клиентов, о своем имидже, то купите его незамедлительно.