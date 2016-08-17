Обзор сайта play-wulcan.com

Появился свободный вечер, который вы не знаете, как провести? Возможно, вам стоит попробовать посетить клуб Вулкан, который уже многие годы удерживает лидерство среди онлайн-развлечений в Сети. В первую очередь, предлагаемыми игровыми автоматами, видеослотами, а также турнирами и лотереями.
Это казино с официальной лицензией. Поэтому играть можно с полным ощущением безопасности. За многолетнюю практику еще не возникало сложностей с выплатами выигрышей. Впрочем, играть в азартные игры можно без денег. Например, работает демонстрационный зал, где все аппараты доступны с игрой на фантики.
Виды современных игровых автоматов
«Вулкан» всегда выступает за разнообразием. Поэтому на официальном сайте можно найти однорукие бандиты самых разных жанров. Если раньше были доступны исключительно классические слоты, то современный выбор впечатлит даже бывалого гемблера. На текущий момент каталог развлечений «Вулкан» предлагает
- 777-автоматы или фруктовые слоты. Это игры, которые навевают ностальгию по прошлым временам. Автоматы простые, понятные и имеют оригинальный дизайн;
- HD слоты – это новое поколение одноруких бандитов, в которых ставка сделана на реалистичность дизайна, динамичность игрового процесса и большие коэффициенты;
- видеослоты – еще один виде реалистичных автоматов, где зачастую приходится играть против искусственного интеллекта один на один;
- карточные и настольные игры. К таковым можно отнести несколько разновидностей рулетки, блекджек, известный, как «очко» и классический 5-карточный покер.
Ежемесячно «Вулкан» проводит обновления на странице казино. Благодаря этому появляются новые аппараты, вышедшие совершенно недавно. Важно отметить, что в казино-онлайн используются автоматы исключительно оригинального производства – никаких подделок, которые бы работали обманным путем.
Бонусная программа Вулкан
У казино имеется собственная система вознаграждения активных игроков. Всем новичкам предлагается воспользоваться приветственным бонусом. Это может быть дар в виде небольшой суммы денег, бесплатные вращения барабанов или комппоинты на счет.
Периодически проводятся промо-акции, в рамках которых проводятся специальные розыгрыши подарков и призов. Принять участие в бонусной программе могут только официально зарегистрированные члены клуба, прошедшие верификацию – подтверждение личности