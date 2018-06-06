Писать контрольную или купить

Контрольная работа представляет собой проверку знаний студента по определенному предмету, зачастую она выполняется самостоятельно без консультаций с преподавателем. То есть со всеми сложностями студент остается один на один. А если учесть, что не существует никаких стандартов по выполнению и структуре контрольных работ, то становится понятно какое же непростое это подчас задание.
В данном случае студент может выполнить ее самостоятельно, купить готовую или оформить заказ на написание контрольной работы.
В первом случае студент углубляет и структурирует свои знания по предмету, что несомненно поможет ему в дальнейшем обучении. Он учится проводить исследования, выполнять расчеты, подавать материал в понятном и лаконичном виде. Из минусов стоит отметить большие затраты времени и сил. А когда кроме этой контрольной работы Дамокловым мечом весит над головой дипломный проект, курсовая или другие контрольные, то приходится отрывать время от сна и отдыха. Что не может сказаться положительно на процессе обучения и скорости восприятия информации.
Так как условия контрольных работ иногда не меняются годами, то можно купить уже готовую работу у старшекурсников или на сайтах по продажам готовых работ в Интернете. Иногда можно скачать нужный вариант контрольной бесплатно. Однако следует помнить, что вы можете быть не первым, кто воспользовался этой готовой работой за все годы. В случае обнаружения такого плагиата исправить ситуацию будет очень трудно, а о хорошей оценке остается только мечтать. Кроме того вам никто не сможет гарантировать ни правильность контрольной, ни соответствие ее требованиям преподавателя, так же все правки в нее вы вносите самостоятельно. Так что, по сути, в чем-то такой вариант является покупкой кота в мешке.
При заказе контрольной работы вы получаете возможность выбора не только компании-исполнителя, но и формы заказа – по вашему пожеланию выполнят полностью контрольную или же ее часть, например, только теорию или только расчеты. Компания гарантирует вам правильность готовой работы и ее соответствие указанным вами требованиям. Кроме того эта работа пишется лично для вас, поэтому не возникнет ситуация, когда кто-то ранее или вместе с вами сдал точно такую же работу. А уникальность контрольной является лучшим подтверждением ее самостоятельного выполнения. Преподавателю совсем не обязательно знать о ваших маленьких секретах.