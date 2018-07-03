Диваны по размерам заказчика

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Диваны по размерам заказчика
Компания ESTET INTERIORS специализируется на производстве и реализации мебельной продукции для дома, а также гостиниц, ресторанов, заведений общественного питания и т.д..

На официальном сайте компании EstetInteriors.ru можно ознакомиться с каталогом эксклюзивной мебели, изготовленной на производственных мощностях предприятия. Заинтересованные лица могут заказать мебель необходимых размеров. Клиентом гарантируется продолжительный срок эксплуатации мебели, эксклюзивность моделей и доступные цены. Для изготовления мебели используются качественные сырьевые материалы. Отделка осуществляется кожаными материалами и тканями.

Компания работает в сегменте более 10 лет и предлагают мебель по доступным ценам. Доступная стоимость обусловлена отсутствием посредников, ведь речь идет о собственном производстве.

На сайте можно заказать стандартную и нестандартную корпусную мебель. Для изготовления может использоваться ЛДСП европейских производителей. В каталоге представлено более 150 цветовых решений. Корпусная мебель может быть изготовлена из МДФ и ДСП. Для отделки используется более 100 видов шпона, в том числе, бук, дуб, сосна и другие материалы. По индивидуальному проекту можно заказать кровати, стулья, кресла, пуфики
и диваны.

В каталоге компаний можно выбрать диваны с каретной стяжкой, барокко, угловые конструкции, трехместные, с ящиками для белья, софа и т.д..Для обивки используются высококачественные прочные материалы. Выезд замерщика осуществляется бесплатно. Клиентам предоставляются консультации, а также помощь дизайнера. Компания оказывает услуги по перетяжке и реставрации мебели. Замер, доставка и сборка осуществляется специалистами компании ESTET INTERIORS.

Детали доступны по номеру телефона 8 495 766 13 06.скачать dle 10.1русский торрент трекер

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