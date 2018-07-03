На рынке игрового софта для гемблеров и игрового оборудования давно определилось несколько производителей, занимающих лидирующие позиции. Среди них есть и компания Novomatic, которая давно полюбилась игрокам за выпускаемые ею слоты, которые можно найти в каждом онлайн-казино.
Новости азартного мира пополнились еще одной - Компания Novomatic сделала интересное заявление, которое обещает быть многообещающим для молодых специалистов. Компания запускает программу Corporate Coding Academy, которая послужит хорошим стартом для молодых программистов.
Corporate Coding Academy – бесплатная программа, направленная на обучение разработчиков игрового программного обеспечения. Как известно, лучший специалист тот, которого подготовил самостоятельно, опираясь на многолетний накопленный опыт, который будет передан новому поколению. А новое поколение, опираясь на этот опыт и массу решенных проблем и совершённых ранее ошибок, сможет создавать шедевры, которые будут наилучшим образом вписываться в корпоративную культуру. Целью этой программы компания Novomatic ставит подготовку собственных высококвалифицированных кадров, которые займут достойное место в компании.
Поэтому компания Novomatic запускает шестимесячное бесплатное обучение. Оно будет разбито на три этапа, длительностью восемь недель каждый. За это время абитуриентам будет выдано огромное количество информации об игровом бизнесе, о процессе разработки игрового программного обеспечения. Кроме того, будут изучены языки программирования, среди которых С++ и SDL/OpenGL.
Обучение будут вести лучшие специалисты компании, отобранные специально для участия в этом проекте. Это опытные специалисты различных профилей, работающие в секторе программного обеспечения и разработки игрового софта. В ходе обучения они поделятся собственным опытом, который позволяет оптимизировать процесс разработки, сделав его максимально быстрым и качественным.
По окончании программы Corporate Coding Academy каждый абитуриент, успешно её окончивший, сможет продолжить работу, имея от компании самую лучшую мотивацию. Подготовленные специалисты займут своё место в компании, обеспечивая свежий взгляд на разрабатываемые приложения. Обеспечив вливание свежей крови, компания поднимет свой собственный уровень на следующую ступеньку, сделав свою продукцию ещё лучше, качественнее и интереснее.