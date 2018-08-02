Что такое реечный потолок? Это быстрый, удобный и эстетичный способ оформить помещения различного назначения. Богатство расцветок и фактур позволит выбрать вариант на любой вкус и под особенности помещения. Более того, возможно сочетать изделия для создания стильных, дизайнерских интерьеров.

Реечный потолок позволит визуально скорректировать пространство. Он великолепно скроет имеющиеся дефекты. Каким бы неопрятным не был черновой потолок, рейки удачно его замаскируют. Также под ними легко скрыть любые коммуникации, инженерные сети, проводку, трубы. При взгляде наверх провода и отверстия не будут видны, а над головой будет красоваться только ровный чистый свод.

Функциональность предлагаемых подвесных конструкций на высоте. Невозможно не отметить их качество, надежность и долговечность. Можно назвать эти покрытия универсальными. Сфера их использования не ограничивается жилым сектором (кухни, ванные, санузлы, балконы, служебные и неотапливаемые комнаты). Они находят обширное применение и в общественном секторе (в торговых центрах, спортивных клубах, образовательных учреждениях).

Выбрать реечную конструкцию для своего помещения просто. Достаточно подобрать длину и ширину панелей, оптимальных для конкретного потолка. Сначала монтируются базовые конструкции, а затем подвесные. Они без труда перфорируются, чтобы поместить в них светильники. Достоинство готовой конструкции в том, что она скрывает изъяны первого потолка и в то же время оставляет доступ к нему. Рейки очень легко снять и снова установить, когда понадобится доступ к запотолочному пространству. Этот удобный прием позволит Вам самим, без помощи монтажников, например, починить проводку. В случае с натяжными полотнами осуществить ремонт собственными усилиями не удастся.

Реечные потолки выгодно отличает стоимость. Во многих случаях экономичнее окажется заказать именно такое покрытие, а не натяжное ПВХ или тканевое. Для тех, кто желает купить в свой дом или офис прочное, влагонепроницаемое, пожаробезопасное и привлекательное изделие по доступной цене, реечная конструкция станет грамотным решением. Вы убедитесь в прекрасном результате монтажа сразу по окончании установки. Она проводится по инструкции, которая идет в комплекте к продукции.